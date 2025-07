Verso le elezioni 2026, Lecco Merita di Più/Lecco Ideale ‘rilancia’ con Emilio Minuzzo

Invito a tutte le forze del centrodestra lecchese “a mettere da parte logiche di parte e a lavorare assieme per creare un fronte compatto”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Il gruppo Lecco Merita di Più- Lecco Ideale prende atto delle scelte ribadite in questi giorni dalle altre forze della coalizione e della serietà delle proposte sul tavolo che si uniscono a quella altrettanto valida e autorevole del proprio capogruppo candidato Emilio Minuzzo.

Il gruppo civico sottolinea non solo i risultati delle scorse elezioni che hanno riconosciuto il valore del civismo lecchese ma anche la necessità di costruire un’alternativa solida, coerente e credibile all’attuale disastrosa amministrazione di centrosinistra.

Per questo motivo il nostro gruppo invita tutte le forze del centrodestra lecchese a mettere da parte logiche di parte e a lavorare assieme per creare un fronte compatto in grado davvero di raccogliere la fiducia dei cittadini e vincere la sfida delle prossime elezioni comunali.