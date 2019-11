Verso le elezioni, Con la Sinistra Cambia Lecco: “Ci saremo con o senza alleati”

Iniziato il giro di consultazioni con associazioni, sindacati e altre realtà cittadine

I primi di dicembre probabile incontro con PD e i soggetti interessati a una possibile coalizione: “Continueremo se ci saranno basi comuni, altrimenti proseguiremo da soli”

LECCO – “Sta entrando nel vivo la discussione sulle prossime elezioni amministrative della nostra città, per quanto ci riguarda la nostra posizione è molto chiara e la ribadiamo. Da alcune settimane abbiamo iniziato ad incontrarci con le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali e altre realtà presenti in città, altri incontri sono già programmati nei prossimi i giorni”.

Lo fa sapere Con la Sinistra Cambia Lecco che in queste settimane ha incontrato anche altri movimenti politici per verificare la possibilità di un’alleanza.

“Da parecchio tempo è iniziata, nel nostro gruppo, la discussione sul programma elettorale, programma che fa farà tesoro di quanto emerge dagli incontri che stiamo effettuando. Abbiamo anche incontrato Rifondazione Comunista, il movimento 5S e il PD per verificare le possibilità di una coalizione di centrosinistra, coalizione che deve partire da un programma condiviso che segni una netta discontinuità con l’attuale maggioranza”.

“Pensiamo al teleriscaldamento, al finanziamento alle scuole paritarie, alla gestione dei servizi sociali tanto per citare alcuni esempi. Abbiamo concordato con il PD la necessità di un incontro con tutti i soggetti interessati a costruire questa coalizione, molto probabilmente si effettuerà nei primi giorni di dicembre, l’incontro è indispensabile per capire se ci saranno basi comuni per continuare la discussione. L’unica certezza è che la nostra lista sarà presente alle prossime elezioni, se da sola o in coalizione lo vedremo nelle prossime settimane, presentarci alle elezioni ci pare un dovere nei confronti delle donne e degli uomini che ci hanno votato e sostenuto in questi quasi 5 anni”.