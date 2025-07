Verso le elezioni del 2026. Sui muri tornano i manifesti, questa volta per #ilpiazzagiusto

I cartelloni sono apparsi nei giorni scorsi in diverse zone della città

Il riferimento sembrerebbe essere a Carlo Piazza, nome su cui Lega e Forza Italia avrebbero trovato un’intesa per il voto del prossimo anno

LECCO – La sfida elettorale nel capoluogo lecchese è oramai alle porte. La prossima primavera i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e in città si respira già un clima da campagna elettorale.

Nei giorni scorsi in diversi punti di Lecco sono comparsi enormi cartelloni pubblicitari con la scritta ben evidente: #ilpiazzagiusto. Un’operazione di comunicazione che ricorda da vicino quanto accaduto poco più di un anno fa, quando sui muri e lungo le strade della città erano apparsi manifesti con l’hashtag #ilmaurogiusto, in riferimento al sottosegretario regionale leghista Mauro Piazza, all’epoca indicato come il favorito nella corsa alla poltrona di sindaco.

Questa volta, però, il “Piazza giusto” sembrerebbe essere Carlo Piazza, fedelissimo dello stesso Mauro Piazza. Secondo indiscrezioni, sul suo nome avrebbero già trovato un’intesa sia Lega sia Forza Italia, puntando così a consolidare l’alleanza di centrodestra in vista della tornata elettorale. Lato Fratelli d’Italia, invece, il papabile sarebbe Filippo Boscagli, volto noto in città e protagonista della vita amministrativa da quasi 20 anni mentre il gruppo Lecco Merita di Più/Lecco Ideale ha messo sul piatto il nome di Emilio Minuzzo.

Nel frattempo, i cittadini osservano e iniziano a interrogarsi su chi sarà davvero il “Piazza giusto” per il futuro della città.