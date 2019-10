Via Roma 51. Sinistra e Lavoro: “Ceduti pezzi della città su piatti d’argento”

L’intervento di Luigi Vavassori sull’alienazione di via Roma 51

“Lenzuolate di dismissioni di cui l’assessore Valsecchi è orgoglioso”

LECCO – “Da quando sono assessore al Patrimonio ho incamerato 4 milioni di euro in alienazioni – ha ricordato Corrado Valsecchi – soldi importanti che vengono introitati dalla pubblica amministrazione e che possono essere destinati a rimettere in sesto altri pezzi di storia della città”.(dichiarazione rilasciata alla stampa in occasione dell’asta di Palazzo Ghislanzoni)”



“Sono proprio anche questi atti, portati avanti dall’assessore Corrado Valsecchi, che ci fanno sentire lontani da questo modo di amministrare e gestire i “beni comuni”.

Quattro milioni di euro in alienazioni: voi perdeste il senso e la misura, per dirla alla Totò. Ossessivamente alterato nella sua ideologia perversa delle dismissioni del patrimonio comunale, Corrado Valsecchi, sostenuto dal Sindaco Brivio, ha ceduto ai privati su un vassoio d’argento, a basso prezzo come è avvenuto ora per il Palazzo Ghislanzoni, importanti proprietà immobiliari dei cittadini, che diversamente potevano essere valorizzate.

Valorizzate non con il ricavato della vendita, per realizzare un una tantum per le casse comunali , ma con rendite diverse di riuso e affittanza, che nel tempo avrebbero garantito introiti importanti da adibire quantomeno ai servizi anche per gli anni a venire.

Gli amministratori locali vengono eletti dai cittadini per amministrare e gestire i loro beni e non per cederli ai privati! Le lenzuolate di dismissioni di cui va orgoglioso l’assessore Corrado Valsecchi, per quanto ci riguarda, sono un dannoso ed improvvido modo di amministrare i beni dei cittadini.

Anche per questo, ma non solo per questo, nonostante il suo fisic du role, Corrado Valsecchi è lontano mille miglia dal modo in cui riteniamo debba lavorare una buona amministrazione comunale”.



Luigi Vavassori

Sinistra e Lavoro – Coordinamento Cittadino