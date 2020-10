Le video interviste ai lecchesi. Chi voteranno al ballottaggio?

Tra sostenitori di Ciresa e pro Gattinoni, non mancano anche gli indecisi

LECCO – Si avvicina il ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Lecco: domenica 4 e lunedì 5 ottobre i lecchesi torneranno alle urne per votare chi guiderà la città per i prossimi cinque anni.

La sfida è tra Peppino Ciresa, candidato per il centrodestra (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Lecco Ideale e Lecco Merita di + Forza Italia) e Mauro Gattinoni, candidato per il centrosinistra (sostenuto da Partito Democratico, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco e Con la Sinistra Cambia Lecco).

A oramai pochissimi giorni dal voto definitivo abbiamo chiesto ai lecchesi per chi voteranno e perché. Ancora molti gli indecisi, come emerso, che sceglieranno all’ultimo, in cabina elettorale, a chi dare la propria preferenza.