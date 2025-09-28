Vincenzo De Luca in visita a Lecco per sostenere la ricandidatura di Gattinoni

Il presidente della regione Campania ha fatto tappa in città prima dell’incontro alla festa dell’Unità di Imbersago
De Luca ha elogiato l’operato del sindaco Gattinoni e i progetti realizzati grazie al Pnrr
LECCO – Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, ospite nella serata di sabato alla Festa dell’Unità a Imbersago, ha fatto tappa anche a Lecco per una passeggiata in centro con il sindaco Mauro Gattinoni.
Accolto da una giornata estremamente piovosa e fredda, il presidente De Luca ha elogiato l’operato di questo primo mandato di Gattinoni, sostenendolo in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.
De Luca, nel suo breve tour prima di concedersi un aperitivo in un bar del centro per poi ripartire alla volta di Imbersago, ha potuto toccare con mano quando fatto a Lecco in questi anni con i fondi del Pnrr sul fronte della rigenerazione urbana.