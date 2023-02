Violenza sul Viale Turati. “L’importanza di non voltarsi dall’altra parte”

L’intervento di Marialuisa Reatti (Appello per Lecco) sull’aggressione della scorsa sera

“Vicinanza alla ragazza, vera vittima e grazie alla persona intervenuta. Nostro dovere è la salvaguardia della società, in quanto nostra”

LECCO – “In riferimento a quanto avvenuto l’altra sera in viale Turati a Lecco (qui l’articolo) due sono gli aspetti da sottolineare, senza strumentalizzazioni. La necessità di intervenire ed affrontare il grave dramma della violenza di genere non solo a fatto compiuto, ma soprattutto in primis a monte.

E l’importanza di fare trasversalmente “rete” tutti noi cittadini : il senso civico non deve essere né un’utopia e né una rarità. Vicinanza alla ragazza ( la vera vittima) ed un grazie straordinario alla persona intervenuta a difenderla ed ai giovani che poi si sono attivati per chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine.

Se tutti finalmente imparassimo a non voltarsi “dall’altra parte” faremmo ciò che poi è il nostro dovere ma anche la salvaguardia della società ed in definitiva quindi nostra.

Concetto che ad ogni età ed in qualsiasi ambito, richiede urgentemente educazione ed applicazione”.

Marialuisa Reatti

Responsabile per le pari opportunità di Appello per Lecco