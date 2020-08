Violenza sulle donne. FDI: “Nessuna vittima deve essere lasciata sola”

Fratelli d’Italia commenta l’ennesimo episodio di violenza con vittima una donna

“Assistere le donne che denunciano e tolleranza zero con i loro aggressori”

LECCO – “Qualche giorno fa, proprio nel cuore della nostra città, si è consumato l’ennesimo episodio di violenza nei confronti delle donne. Infatti, come raccontato anche da testimoni oculari, un uomo sembra abbia percosso violentemente la moglie e, all’arrivo delle forze dell’ordine, avrebbe pure opposto resistenza e insultato gli agenti. Ieri, ancora un altro caso di violenza domestica, sempre ai danni di una donna lecchese”.

“I dati degli ultimi mesi sulla violenza subita dalle donne registrano un grosso incremento e, come dipartimento tutela vittime di violenza, ci stiamo battendo su questo fronte per cercare di incrementare i centri anti violenza e soprattutto creare un centro specializzato per maltrattanti anche nella nostra provincia. Ne esistono diversi sul territorio nazionale ed hanno portato buoni frutti sia nell’assistenza di chi subisce, sia nel recupero di queste persone che commettono atti violenti. Continueremo a impegnarci come dipartimento a monitorare la situazione, portando avanti questo tipo di progetti. Inoltre, il nostro pensiero va alla vittima di questo brutale episodio, alla quale auguriamo pronta guarigione”.

Così Alessandra Rota, candidata di Fratelli d’Italia e responsabile provinciale del dipartimento tutela vittime di violenza della provincia di Lecco

“Fatti come questi – aggiunge Giacomo Zamperini, Dirigente Regionale di Fratelli d’Italia -lasciano sgomenti e devono accendere una lampadina di allarme in tutti noi. Dobbiamo assistere chi denuncia l’aggressore, affinchè nessuna vittima si debba sentire mai lasciata sola dalle istituzioni: ci vuole tolleranza zero. Chi usa la violenza contro persone indifese, deve sentirsi un rifiuto della società! Intanto, noi continueremo la nostra attività politica nei gazebo e nelle piazze, come questa mattina, per chiedere maggiore sicurezza a Lecco. Un grazie alle Forze dell’Ordine che, come sempre, sono intervenute scongiurando conseguenze peggiori”.