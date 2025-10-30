Welfare. Dalla Regione 2 milioni di euro per il lavoro di assistenza e cura

Fondi destinati al sostegno delle famiglie e al potenziamento dei servizi per anziani e persone fragili in Lombardia

LECCO – Su proposta dell’Assessore Elena Lucchini, la Giunta regionale della Lombardia ha deliberato il rifinanziamento degli interventi a sostegno del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari, aggiornando i criteri e le modalità di riparto delle risorse, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie e a potenziare i servizi territoriali per anziani e persone fragili, attraverso due principali misure: il “Bonus Assistenti familiari” e l'”Implementazione di registri e sportelli”.

Il riparto delle risorse tra le 8 Ats lombarde avverrà secondo criteri misti: il 30% in base alla popolazione residente over 65 e il 70% sulla base storica delle domande ammesse e finanziate per il “Bonus Assistenti familiari”. Fino al 10% dell’assegnazione potrà essere destinato, se necessario, all’implementazione dei registri e degli sportelli.

Le Ats riceveranno direttamente le risorse e le destineranno agli Ambiti territoriali di competenza, assicurando così la realizzazione degli interventi previsti dalle due misure.

“L’iniziativa costituisce un passo concreto per sostenere le famiglie e potenziare i servizi di prossimità sul territorio lecchese e in tutta la Lombardia, con l’obiettivo di tutelare le persone più fragili e facilitare l’accesso ai servizi di welfare locale” ha dichiarato il Sottosegretario regionale, Mauro Piazza.

Piazza ha concluso: “Ringrazio l’Assessore Elena Lucchini per il costante impegno e l’attenzione alle politiche sociali e alla tutela delle persone più fragili, un lavoro che conferma la sensibilità e la concretezza della Regione Lombardia nel rispondere ai bisogni reali delle famiglie lombarde”.