Zamperini aggredito, la solidarietà dell’assessore regionale De Corato

Dopo l’aggressione, tanti messaggio di vicinanza all’ex consigliere comunale Giacomo Zamperini

La solidarietà dell’assessore regionale e collega di partito Riccardo De Corato

LECCO – “Esprimo la mia solidarietà a Giacomo Zamperini, esponente regionale di Fratelli d’Italia, già consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni amministrative di Lecco, aggredito nel primo pomeriggio mentre si trovava in un locale pubblico”.

Afferma così l’ex vice sindaco di Milano, assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, in merito all’aggressione subita da Zamperini oggi da parte di uno dei capi degli anarchici di Lecco.

“Continua l’arroganza e la violenza degli antagonisti che per esprimere il loro dissenso fanno sempre più frequentemente ricorso all’uso della forza, proprio come successo la scorsa settimana nell’ateneo della Statale in via Festa del Perdono ai danni di giovani universitari di Azione Universitaria aggrediti dagli antagonisti”.+

“Rinnovo- conclude De Corato- la mia vicinanza a Zamperini, candidato di FdI alle prossime elezioni comunali, e mi auguro che il clima elettorale non sia nel segno delle intimidazioni troppo spesso arrivate dall’estrema sinistra”.