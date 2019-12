Anche dal PD solidarietà al consigliere comunale Giacomo Zamperini

“Condanniamo sempre, senza se e senza ma, la violenza”

LECCO – “Il Partito Democratico della Provincia di Lecco – si legge in una nota diffusa alla stampa – condanna sempre, senza se e senza ma, la violenza in ogni sua forma. Solidarietà a Giacomo Zamperini per l’aggressione subita. Ci auguriamo che sulla vicenda venga fatta totale chiarezza quanto prima”.

