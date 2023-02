Zamperini eletto in Regione saluta il Comune: “No al doppio incarico”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia rinuncia alla possibilità di mantenere un ruolo in municipio

“Credo sia meglio occuparsi di una sola cosa e farla bene. Resto a disposizione dei cittadini”.

LECCO – Dovrebbe svolgersi entro la fine di marzo la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale Lombardo. Ci sarà anche Giacomo Zamperini, oggi consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Lecco ed eletto nell’ultima tornata elettorale per il Pirellone.

Al suo rientro in aula a Palazzo Bovara, Zamperini ha incassato anche i complimenti del sindaco Mauro Gattinoni che gli ha riconosciuto, pur con un inevitabile distanza politica, l’amore per la città che lo ha animato nella sua esperienza da consigliere di opposizione.

“Sono stati anni di confronto anche acceso, mi scuso se la mia tracotanza può essere stata interpretata da alcuni come mancanza di rispetto – è intervenuto in aula Zamperini – sono stato il consigliere con più presenze, più mozioni e più emendamenti presentati. Non ho nulla da recriminarmi e con lo stesso spirito lavorerò in consiglio regionale, finalmente con una modalità più costruttiva in questa nuova veste”.

Pur potendo mantenere l’incarico di consigliere comunale, l’esponente di Fratelli d’Italia ha fatto sapere che rinuncerà al doppio incarico: “Ho sempre pensato non fosse qualcosa di positivo e che sia meglio occuparsi di una sola cosa e farlo bene. Presto quindi lascerò l’aula del consiglio comunale. Non è una fuga però, completeremo le cose che abbiamo iniziato a partire dal bilancio, dando tempo a chi mi sostituirà di poter fare un piccolo rodaggio, nelle modalità concordate con il mio partito”.

“Non sparirò – ha rassicurato Zamperini – cercherò di guardare più lontano senza dimenticare Lecco, sarò a disposizione e farò quanto necessario per difenderla, custodendo il rapporto istituzionale con il sindaco e con la città”.