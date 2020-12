Zona Gialla. Il sindaco Gattinoni: “Continuate a salvaguardare la salute vostra e altrui”

Il sindaco Gattinoni ai cittadini sull’ingresso in “zona gialla” da domenica

Si progetta il ritorno a scuola: “Obiettivo 75% degli studenti in presenza nelle scuole superiori”

LECCO – “Cari lecchesi, da domenica la nostra città, così come tutta la regione, entrerà in ‘zona gialla’. Un risultato certamente positivo, sia perché rileva un abbassamento degli indici di contagio, sia perché significa maggiori libertà personali, a partire da quelle di uscire dal proprio comune e di poter tornare a frequentare ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie (fino alle ore 18).

Questo passaggio, frutto dei nostri atteggiamenti responsabili, significa però continuare a mantenere quei comportamenti per salvaguardare la propria e l’altrui salute e permettere anche nei prossimi mesi a tutti noi di poter godere di più ampio respiro, di poter svolgere le nostre attività lavorative, di poter garantire ai bambini e ai ragazzi una scuola in presenza.

Proprio su questo tema voglio informarvi che insieme a Prefettura, Provincia, istituti scolastici e rappresentanti del trasporto pubblico locale, il Comune è impegnato in vista del ritorno a scuola dei ragazzi delle superiori. È nostro il compito di riportare sui banchi almeno il 75% degli studenti delle scuole secondarie di Lecco, con l’auspicio di poter riuscire a riportarli tutti in presenza. Sappiamo bene che l’esperienza della scuola è molto di più di una nozione appresa dalla propria cameretta attraverso uno schermo e i nostri ragazzi hanno già passato gran parte di questo 2020 in didattica a distanza.

Stiamo lavorando per trovare il compromesso tra un’entrata scaglionata dei ragazzi e le disponibilità dei mezzi, tenendo conto della capienza massima del trasporto e delle esigenze degli insegnanti: grazie al tavolo convocato dal Prefetto, contiamo di far sapere agli studenti e alle loro famiglie quali saranno gli orari di scuola e quelli di pullman e treni prima di Natale”.

Mauro Gattinoni