Lecco. Presentato il nuovo direttivo di Fratelli d’Italia

Durante l’evento, esponenti di FdI, Lega e Forza Italia hanno ribadito la volontà di costruire una coalizione compatta per governare la città

Il circolo di Oggiono riunitosi il 17 febbraio ha eletto coordinatore cittadino Gabriele Beccalli

LECCO – Un centinaio di persone hanno preso parte al Congresso del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia di Lecco. L’incontro, presieduto da Romana Dell’Erba, ha rappresentato un momento chiave per il partito in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Sabato, ad aprire i lavori è stato il Segretario Provinciale Alessandro Negri, seguito dagli interventi del Consigliere Regionale Giacomo Zamperini e dell’Eurodeputato FdI Pietro Fiocchi. Tra gli ospiti anche i Segretari cittadini di Forza Italia e Lega Salvini, Angela Fortino ed Emanuele Mauri, che hanno sottolineato la necessità di un fronte comune del Centrodestra per le prossime elezioni.

Il Congresso ha visto la partecipazione di diverse figure del panorama politico locale. Sono intervenuti il neo Responsabile dell’organizzazione FdI Beppe Mambretti, il Sindaco di Crandola Matteo Manzoni, l’ex Sindaco di Lecco Pino Pogliani, nonché le Consigliere comunali Alessandra Rota e Lorella Cesana. Dai vari interventi è emersa una linea comune: la necessità di una coalizione unita per contrastare l’attuale amministrazione del Sindaco Mauro Gattinoni, accusata di “non brillare per competenze, preparazione, capacità, lasciando irrisolti molti problemi che attanagliano la città”.

A chiudere il Congresso è stato il neo Segretario Cittadino di Fratelli d’Italia di Lecco, Massimo Sesana, che ha delineato il programma politico del partito per i prossimi anni, ribadendo l’importanza di una strategia condivisa con gli alleati.

Il nuovo Direttivo del Circolo Cittadino di FdI di Lecco è composto da: Alessandra Rota, Loredana Colella, Leonardo Valessina, Riccardo Arnoldi, Pino Pogliani, Giuseppe Gattinoni, Alfredo Rusconi, Dante Polvara, Alessandro Manzoni, Dario Pesenti. Mazzoleni Giuseppe è stato nominato addetto stampa.

Anche Oggiono ha rinnovato il Direttivo nella serata di lunedì 17 febbraio. Presenti all’evento il Presidente provinciale Alessandro Negri, il Vice Matteo Rosa e il Consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Durante l’incontro, caratterizzato da unità e condivisione, Gabriele Beccalli è stato eletto coordinatore cittadino, affiancato da un nuovo direttivo composto da Laura Commodo, Elena Riva, Fabio Colombo, Alan Binda, Valeria D’Agostini e Matteo Sormani. “Questo congresso rappresenta un passaggio importante per il nostro circolo – ha dichiarato Beccalli – ci impegneremo a consolidare la presenza di Fratelli d’Italia sul nostro territorio”.

Negri ha sottolineato che l’obiettivo del partito è “costruire una classe dirigente preparata”, evidenziando la crescita degli iscritti e il coinvolgimento degli amministratori locali come segnali della solidità del progetto politico. Matteo Rosa, che ha presieduto il congresso, ha ribadito la fiducia in Beccalli: “Sono certo che il circolo potrà continuare a crescere e a essere un punto di riferimento per il territorio”.