Lecco, questa sera il Consiglio Comunale. 11 punti all’ordine del giorno

Alle 18.30 la seduta, a cui è stata accorpata quella della scorsa settimana rinviata per la mancanza del numero legale

In Aula la relazione del sindaco sullo stato di attuazione delle linee di mandato e alcune importanti delibere

LECCO – Si riunirà questa sera, lunedì 29 aprile, il Consiglio Comunale di Lecco. Una seduta ‘corposa’, con ben 11 punti all’ordine del giorno, dopo che l’assemblea della scorsa settimana era stata sospesa per il mancato raggiungimento del numero legale (leggi qui). I punti all’ordine del giorno sono così stati accorpati in un’unica seduta che inizierà questa sera alle 18.30 con eventuale prosecuzione per domani, martedì 30 aprile.

Durante il Consiglio il sindaco Mauro Gattinoni esporrà la relazione relativa allo stato di attuazione delle linee di mandato. L’assessore al Bilancio Roberto Pietrobelli presenterà, per l’approvazione, il rendiconto di gestione 2023, la variazione al bilancio di previsione triennale 2024/2026, una manovra di ben 8 milioni di euro, e la manovra tariffaria 2024 della Tari (Tassa sui rifiuti).

All’ordine del giorno, poi le delibere per ‘riduzioni e maggiorazioni applicabili al contributo di costruzione sul territorio comunale’ per incentivare il recupero edilizio in città e per il ‘permesso di costruire in deroga al PGT per la ristrutturazione edilizia di porzione di fabbricato da adibire a n. 8 alloggi convenzionati per sostegno abitativo in via Cairoli, 59′, che verranno illustrate dall’assessore all’Urbanistica Giuseppe Rusconi.

All’ordine del giorno anche la discussione sul nuovo (e atteso) regolamento per il servizio taxi (illustra l’assessore Giovanni Cattaneo) e l’approvazione del piano economico finanziario (PEF) di aggiornamento tariffario biennale 2024 – 2025 (illustra l’assessore Renata Zuffi).

La seduta come detto inizierà alle 18.30 presso la sala consiliare di Palazzo Bovara. Verrà trasmessa in diretta streaming sul Canale YouTube del Comune di Lecco.

