Lecco, Terra 2025. Successo per due giorni di dibattiti, musica e partecipazione con Alleanza Verdi e Sinistra

Attivisti, istituzioni e cittadini si sono riuniti per discutere di ambiente, lavoro, scuola e pace

“Ora cominceremo anche a confrontarci sul tema ‘persone per la città'”

LECCO – La prima festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, ospitata al Circolo Arci Promessi Sposi di Lecco, si è svolta sabato e domenica, offrendo due giornate intense di dibattiti e musica che hanno riunito attivisti e attiviste, amministratori e amministratrici, parlamentari, associazioni e cittadini da tutta la provincia.

Fin dal titolo, “TERRA!”, la festa ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: la politica è radicamento, cura e partecipazione. Un’occasione per affrontare temi come ambiente, lavoro, scuola, diritti e pace, sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

La giornata di sabato si è aperta con due appuntamenti molto partecipati: “Sportello Salute”, dedicato al diritto alla cura e alla sanità pubblica, e “Nelle tue scarpe”, un confronto con i giovani su partecipazione, futuro e politiche giovanili, che ha posto al centro le loro esperienze concrete.

A seguire, il dibattito “Una Repubblica fondata sul lavoro” ha visto la partecipazione di Tino Magni (Senatore AVS), Valentina Cappelletti (Segretaria CGIL Lombardia) e Sara Roccisano (ricercatrice in diritto del lavoro – UNIMI), per discutere di salari, sicurezza e dignità del lavoro.

Domenica mattina il dialogo “La città per le persone” con il sindaco di Lecco e i capigruppo di maggioranza ha posto al centro il tema della città come spazio di vita e di relazioni. A seguire, “Non più di 20 per classe”, con Elisabetta Piccolotti (deputata AVS), ha approfondito la proposta di legge per ridurre il numero di studenti per classe e garantire una scuola pubblica di qualità.

La giornata si è conclusa con “La Flotilla continua”, con Benedetta Scuderi (eurodeputata AVS) e Luisa Morgantini (presidente Assopace Palestina), che ha riportato al centro il tema della pace, della giustizia e della solidarietà internazionale.

Due giorni che hanno confermato come Sinistra Italiana e AVS Lecco siano oggi una realtà viva, radicata e inclusiva, capace di creare comunità e di proporre una visione politica concreta.

“Un ringraziamento va a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile TERRA 2025 e alle tante persone che hanno scelto di esserci e partecipare. La strada è tracciata: continuare a costruire una sinistra ecologista, attenta alla giustizia e alla pace, capace di unire territori e persone” dichiara Emanuele Manzoni, Segretario provinciale di Sinistra Italiana – AVS Lecco.

“Assieme al sindaco e agli altri capigruppo abbiamo iniziato a discutere del programma per i prossimi cinque anni, partendo da un giudizio positivo su quanto realizzato fino a oggi. In queste settimane abbiamo usato lo slogan ‘una città per le persone’, e ora cominceremo anche a confrontarci sul tema ‘persone per la città'” conclude Alberto Anghileri, Capogruppo AVS – Lecco.