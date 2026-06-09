Lecco, tre alloggi Aler ai Vigili del Fuoco. Zamperini: “Risposta concreta all’emergenza casa”

Appartamenti a canone concordato per il personale del Comando provinciale

Il progetto avrà una durata di dieci anni e i proventi saranno reinvestiti nella manutenzione dell’edilizia pubblica

LECCO – Tre alloggi di proprietà Aler saranno destinati al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Lecco. Lo prevede il programma di valorizzazione alternativa del patrimonio di edilizia pubblica approvato da Regione Lombardia, che punta a favorire soluzioni abitative a canone concordato per categorie considerate strategiche per il territorio.

Gli appartamenti individuati si trovano in via Besonda Superiore 5, via Aldo Moro 14 e via Gorizia 19 e saranno assegnati nell’ambito di un progetto di housing sociale rivolto al personale dei Vigili del Fuoco.

A darne notizia è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che sottolinea il valore dell’iniziativa sia dal punto di vista sociale sia sotto il profilo della gestione del patrimonio pubblico.

“Si tratta di una scelta concreta e di buon senso che risponde a due esigenze fondamentali: da un lato garantire un sostegno abitativo a chi ogni giorno rischia la propria vita per la sicurezza dei cittadini, dall’altro valorizzare in modo intelligente il patrimonio pubblico senza procedere a dismissioni”, afferma Zamperini.

Il consigliere regionale ha inoltre ringraziato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata alle esigenze del territorio lecchese.

Il programma avrà una durata complessiva di dieci anni e prevede contratti di locazione della durata minima di cinque anni, prorogabili fino a dieci. Secondo le stime, l’operazione genererà introiti per oltre 27 mila euro, risorse che saranno interamente reinvestite nella manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

“Con questo intervento diamo una risposta reale al problema abitativo che colpisce molte categorie essenziali, a partire dai Vigili del Fuoco, che spesso incontrano difficoltà nel reperire alloggi sul mercato privato a condizioni sostenibili”, aggiunge Zamperini.

Secondo il consigliere regionale, l’iniziativa rappresenta un modello in grado di coniugare sostegno abitativo, valorizzazione del patrimonio pubblico e reinvestimento delle risorse nella manutenzione delle case popolari, evitando la vendita degli immobili e garantendone al contempo un utilizzo funzionale alle esigenze del territorio.