Lecco verso il voto: confronto di Confapi tra i candidati sindaci sulle sfide della città

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
Elezioni Comunali 2026. I candidati sindaci di Lecco. Da sinistra, Filippo Boscagli, Giovanni Colombo, Mauro Fumagalli, Mauro Gattinoni, Francesca Losi
Elezioni Comunali 2026. I candidati sindaci di Lecco. Da sinistra, Filippo Boscagli, Giovanni Colombo, Mauro Fumagalli, Mauro Gattinoni, Francesca Losi

Oggi alle 18 nella sede di via Pergola il confronto pubblico promosso da Confapi Lecco Sondrio con Boscagli, Colombo, Fumagalli, Gattinoni e Losi

Il dibattito sarà aperto a cittadini, stampa e operatori economici previa registrazione

LECCO – A pochi giorni dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il mondo produttivo lecchese chiama a confronto i candidati sindaci sui temi considerati decisivi per il futuro della città. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 18 nella sede di Confapi Lecco Sondrio, in via Pergola 73 a Lecco, dove si terrà il dibattito pubblico promosso dall’associazione degli industriali con i cinque candidati alla guida di Palazzo Bovara.

L’incontro nasce con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra politica, imprese e territorio in un momento particolarmente delicato per la città, chiamata nei prossimi anni a confrontarsi con questioni strategiche come viabilità, infrastrutture, occupazione e sviluppo industriale.

Al tavolo del confronto siederanno Filippo Boscagli, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Boscagli Sindaco, Giovanni Colombo per Patto per il Nord, Mauro Fumagalli per Orizzonte per Lecco, il sindaco uscente Mauro Gattinoni, sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco e Ambientalmente, e Francesca Losi con la lista Losi Sindaco.

Il dibattito rappresenterà un’occasione di confronto pubblico sulle proposte programmatiche dei candidati a pochi giorni dal voto, con particolare attenzione ai temi della mobilità urbana, del sostegno al sistema produttivo locale e della competitività del territorio.

“Il futuro di Lecco passa attraverso scelte strategiche su infrastrutture e occupazione. Questo incontro vuole essere il luogo dove queste scelte vengono delineate con chiarezza di fronte alla comunità”, sottolinea Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, alla stampa e agli operatori economici. Per partecipare è necessario registrarsi attraverso questo link.

Dibattito sindaco 13 maggio 2026

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA