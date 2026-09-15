Lega Missaglia, Samuele Fumagalli nominato referente regionale per ambiente ed energia

Il giovane militante rappresenterà la Lega Lombarda Giovani nell’incarico dedicato ad ambiente ed energia

“Le nostre porte sono sempre aperte”: la sezione della Lega di Missaglia rilancia l’invito ai giovani interessati a impegnarsi per la propria comunità

MISSAGLIA – La Sezione della Lega Salvini Premier di Missaglia esprime soddisfazione per la nomina del giovane militante Samuele Fumagalli a referente regionale della Lega per ambiente ed energia, in rappresentanza della Lega Lombarda Giovani.

A commentare l’incarico è il segretario della sezione missagliese Alberto Spreafico, a nome del Consiglio direttivo e dei militanti locali. La nomina, sottolinea la sezione, rappresenta anche un riconoscimento al percorso di apertura ai giovani intrapreso dal gruppo locale.

“Dare spazio ai giovani non è solo uno slogan per noi, ma un impegno ben preciso”, afferma Spreafico, ringraziando i coordinatori provinciale e regionale Andrea Bettega e Matteo Mauri per aver affidato a Fumagalli l’incarico, in collaborazione con la segreteria locale.

Per la Lega di Missaglia, il coinvolgimento delle nuove generazioni passa anche dall’impegno amministrativo. La sezione cita in particolare la candidatura di Riccardo Meregalli a sindaco di Missaglia in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un ricambio nella politica locale, attraverso una squadra che, nelle intenzioni della Lega, possa unire giovani e persone con precedenti esperienze amministrative. “Auspicando inoltre un cambio di rotta nelle prossime elezioni amministrative di Missaglia”, scrive la sezione, con l’obiettivo di portare “una ventata d’aria nuova” in Comune.

Nel comunicato non mancano le critiche all’attuale amministrazione comunale, che la Lega definisce “lenta ed inefficace”, accusandola di essere “lontana dai problemi quotidiani e persa in attività ideologiche inconsistenti”. Secondo la sezione, una nuova squadra dovrebbe essere in grado di dare risposte sia ai giovani sia alla popolazione meno giovane di Missaglia.

Il gruppo ribadisce infine l’intenzione di proseguire l’attività sul territorio a livello locale, provinciale e regionale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani nell’impegno civico.

“Le nostre porte sono sempre aperte per chi vuole dedicare il proprio tempo e la propria passione per il bene del proprio paese e di tutta la comunità, noi vi aspettiamo!”, conclude Alberto Spreafico, citando ancora una volta i percorsi di Samuele Fumagalli e Riccardo Meregalli come esempi dell’impegno che la sezione intende promuovere.