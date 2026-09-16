Linea S7, Sassoli: “Ora attenzione alta sul servizio del Besanino”

La Regione sta lavorando per portare, dal 13 dicembre, la frequenza della S7 Besanino a 30 minuti nelle ore di punta sulla tratta Villasanta-Monza-Milano

LECCO – La linea S7 Besanino si prepara a una possibile modifica dell’offerta nelle ore di punta, con l’obiettivo di arrivare a una frequenza di un treno ogni 30 minuti sulla tratta Villasanta-Monza-Milano a partire dal cambio orario del 13 dicembre. L’ipotesi è emersa nel corso della risposta della Giunta regionale all’interrogazione presentata dalla consigliera Martina Sassoli di Lombardia Migliore – Noi Moderati, che ha chiesto di fare il punto sulle conseguenze del nuovo assetto della linea e sulle misure per contenere i disagi durante i lavori.

La riorganizzazione del Besanino è legata agli interventi connessi alla realizzazione della Pedemontana. Dal 7 settembre 2026 la linea S7 è stata suddivisa in due collegamenti distinti, Lecco-Triuggio e Villasanta-Monza-Milano, con l’interruzione ferroviaria nella tratta interessata dai lavori e l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma.

Nel confronto con la Giunta regionale è emerso che gli uffici stanno lavorando per assicurare, con il nuovo orario di dicembre, il cadenzamento a 30 minuti nelle ore di punta tra Villasanta, Monza e Milano. In caso di incremento della frequenza ferroviaria, anche il servizio di autobus sostitutivi tra Triuggio e Villasanta sarà adeguato allo stesso intervallo, così da mantenere una maggiore continuità nei collegamenti durante l’interruzione.

“L’indicazione arrivata oggi va nella direzione che avevamo chiesto ed è un passo importante. Ora però bisogna verificare sul campo che il servizio sia all’altezza delle esigenze del territorio: il 21 settembre sarà una deadline importante, vista la piena ripresa delle attività scolastiche, per capire se saranno necessari ulteriori correttivi. Siamo arrivati in ritardo, ma non possiamo permetterci di perdere altro tempo: serve dare subito una risposta concreta alle richieste dei Comuni e delle aree interessate dal momentaneo stop ferroviario”, commenta Sassoli.

La consigliera regionale sottolinea quindi la necessità di monitorare il servizio anche nella fase di ripresa delle attività scolastiche e lavorative. “È su questo che continueremo a tenere alta l’attenzione. I lavori devono andare avanti, ma studenti, lavoratori e famiglie non possono essere lasciati soli a sopportarne le conseguenze. Accompagnare un’opera strategica significa anche garantire una mobilità che continui a funzionare durante la sua realizzazione”, conclude Sassoli.

La S7 collega attualmente Lecco, Molteno, Monza e Milano Porta Garibaldi ed è inserita nel sistema delle linee suburbane lombarde.