Linee Lecco, le minoranze chiedono chiarezza, presto un consiglio ‘ad hoc’

Giovedì commissione sulla mozione presentata dalle opposizioni, l’8 agosto consiglio comunale straordinario

Il consigliere Brigatti: “Speriamo di avere risposte per poter risolvere la situazione”

LECCO – Lavori ‘straordinari’ ad agosto per l’amministrazione comunale, sollecitata dall’opposizione a chiarire la situazione con Linee Lecco, la società partecipata che si occupa del trasporto pubblico e della gestione dei parcheggi cittadini.

Domani, 1° agosto, si terrà un’apposita commissione consigliare in cui si discuterà la mozione presentata dai gruppi di minoranza (leggi qui) mentre settimana prossima, l’8 agosto, verrà convocato un consiglio comunale straordinario.

Sul tavolo, i rapporti con la partecipata, definiti ‘burrascosi da almeno due anni a questa parte’. Ad appesantire il carico, il caso della palazzina abusiva costruita presso l’area della Piccola, per cui Linee Lecco ha presentato ricorso al Tar (i giudici si sono espressi la scorsa settimana, fermando l’istanza di demolizione emessa dal Comune, la prossima udienza sarà celebrata a marzo), e l’esito dell’assemblea dei soci che si è svolta lo scorso 15 luglio per l’approvazione del Bilancio. Bilancio approvato con alcune riserve e l’espressa richiesta, da parte del sindaco, di un cambio di passo nella gestione aziendale.

“Il fatto che siamo arrivati noi consiglieri a chiedere a gran voce un consiglio comunale straordinario su questo tema è spia della gravità della situazione – ha dichiarato Simone Brigatti (Lecco Merita di +, Lecco Ideale), firmatario della mozione – siamo convinti che avrebbe dovuto convocarci l’amministrazione per chiarire la situazione, invece di evitare di rispondere ad ogni domanda sul tema da almeno due anni. Resta da chiarire chi sarà presente in commissione domani – ha aggiunto – abbiamo richiesto la presenza di tutto il Consiglio di Amministrazione in quanto non si tratta solo di un tema tecnico ma anche politico”. In commissione, secondo quanto trapelato, dovrebbe presentarsi il nuovo direttore, Marco Santarelli: “Conosce poco nulla di questa situazione, non avendola vissuta – ha detto Brigatti – speriamo comunque, tramite anche il consiglio comunale, di avere le attese risposte per poter dettare i tempi per risolvere la situazione critica della nostra partecipata“.