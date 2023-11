Mandello. Area ex campeggio: oltre una sessantina all’incontro di Casa Comune

Fuori dalla sala civica si è parlato della costruzione a lago in via Lungo Lario

La minoranza ha invitato i presenti a ritrovarsi al De Andrè martedì 14 novembre alle ore 20.45

MANDELLO – Oltre una sessantina di persone hanno risposto all’invito di Casa Comune per Mandello e si sono ritrovate ieri sera, venerdì, fuori dalla sala civica di Molina per affrontare la questione lavori nell’ex area campeggio.

Il gruppo politico e consiliare di minoranza, dopo la diatriba sulla concessione dello spazio in via Dante (inizialmente l’incontro avrebbe dovuto tenersi all’interno della sala civica), come già annunciato negli scorsi giorni ha deciso di svolgere ugualmente l’assemblea nella data e nell’ora stabiliti.

Ai presenti, attenti, partecipi e desiderosi di sapere come stanno le cose in merito alla costruzione a lago, Casa Comune ha spiegato lo stato della situazione, e in particolare illustrato le ultime decisioni dell’Autorità di Bacino e della Provincia.

Il momento si è concluso con un ringraziamento e con l’invito a una nuova serata pubblica, sempre sullo stesso argomento, in programma al Cine Teatro De Andrè martedì 14 novembre alle ore 20.45.