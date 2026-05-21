Mandello. Confronto decisivo prima delle urne tra Fasoli e Mariani al De André

Grande partecipazione per il dibattito pubblico tra i candidati sindaci in vista delle elezioni in programma per il 24 e 25 maggio

“Avere due persone appassionate che si confrontano in maniera civile è merce rara di questi tempi”

MANDELLO – Grande partecipazione, clima a tratti vivace ma sostanzialmente rispettoso al Teatro De André di Mandello, dove si è svolto il confronto pubblico tra i due candidati sindaci Riccardo Fasoli e Riccardo Mariani che si contenderanno la guida del Comune alle imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A moderare la serata è stato il giornalista di Teleunica Stefano Spreafico.

Nel presentare i candidati, il moderatore ha ricordato come entrambi abbiano già ricoperto il ruolo di primo cittadino della città lariana: da una parte Fasoli, sindaco uscente in carica dal 2015 e candidato della lista “Il Paese di Tutti”, dall’altra Riccardo Mariani, candidato di “Casa Comune per Mandello Democratica”, primo cittadino dal 2005 al 2015. Spreafico ha evidenziato il rapporto cordiale tra i due, definendoli “persone ragionevoli, pur nella diversità delle idee”.

La prima parte della serata è stata caratterizzata da domande più personali e leggere. Tra ricordi, passioni e luoghi del cuore, i candidati hanno raccontato qualcosa di sé. Fasoli ha ricordato il primo voto espresso in gioventù, quello del 2005 alle elezioni comunali mandellesi, raccontando di aver votato Sergio Gatti, mentre Mariani ha riportato la memoria alle elezioni europee del 1984, spiegando di aver votato Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell’Europa. Tra le varie risposte date, Mariani ha indicato in Riva Granda il posto del paese che più lo rappresenta emotivamente: “Quando ho bisogno di stemperare tensioni, quello è il luogo dell’anima”. Fasoli ha invece scelto il Sileggio, spiegando che “da lassù si vede tutta Mandello ed è bellissima”.

Il confronto è poi entrato nel vivo affrontando il tema dell’identità di Mandello e della sua evoluzione negli ultimi anni. Secondo Mariani, il paese rimane “sempre molto bello ma oggi appare anche molto trascurato, soprattutto sul piano della manutenzione quotidiana e della cura degli spazi pubblici”. Secondo il candidato di Casa Comune, “prima delle grandi opere bisogna prendersi cura della qualità della vita quotidiana”. Fasoli ha invece sostenuto che Mandello sia migliorata sensibilmente rispetto a undici anni fa: “È migliorata tantissimo anche in termini di decoro”, aggiungendo che oggi la città è “molto dinamica” grazie ai numerosi eventi e servizi presenti sul territorio. Il sindaco uscente ha inoltre ribadito come il territorio abbia rafforzato la propria identità anche grazie alla valorizzazione di Moto Guzzi, considerata non solo un simbolo industriale ma anche associativo e culturale della comunità mandellese.

Uno dei temi centrali della serata è stato quello del turismo, fenomeno che negli ultimi anni ha trasformato profondamente il territorio lariano. Fasoli ha sottolineato la necessità di una crescita controllata: “E’ necessario distinguere il turismo vero e proprio dal fenomeno del “mordi e fuggi”, che generano soprattutto problemi di ordine pubblico”. Mariani ha invece evidenziato la mancanza di una strategia condivisa: “Il tema del turismo è diventato molto una chiacchiera, ma ha poca presa dal punto di vista di un’organizzazione vera”. Secondo il candidato di Casa Comune serve “una collaborazione forte tra i comuni della Riviera orientale per costruire una proposta integrata”.

Entrambi hanno concordato sull’importanza di una collaborazione intercomunale, pur con sfumature differenti. Fasoli ha ricordato la nascita della Conferenza dei Sindaci del Lago, del Distretto del Commercio e delle collaborazioni con Lecco e i Comuni limitrofi sul tema dell’ecoturismo. Mariani ha insistito sulla necessità di costruire una vera strategia territoriale capace di collegare il turismo con cultura, ambiente, sport, sentieri, lago e montagna.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza, indicata da Fasoli come una delle principali preoccupazioni emerse durante gli incontri con cittadini e giovani. “La segnalazione più forte che abbiamo avuto riguarda proprio il problema della sicurezza”, ha spiegato il sindaco uscente, facendo riferimento soprattutto alla zona stazione e all’area lago durante il periodo estivo. Il sindaco uscente ha ricordato anche il tavolo con il prefetto e il lavoro condiviso con gli altri sindaci del territorio per preservare quella che ha definito “un’isola felice”. Mariani ha invece sottolineato la difficoltà crescente di governare i flussi turistici e i problemi collegati all’affollamento delle frazioni e delle aree lacustri, parlando apertamente di una situazione che nei mesi estivi rischia di diventare “ingovernabile”.

Molto sentito anche il tema della casa e degli affitti brevi, questione ormai centrale per tutto il lago di Como, e delle difficoltà per giovani coppie e residenti un luogo in cui vivere. Fasoli ha parlato della necessità di regolamentare il fenomeno: “Credo sia importante poter gestire ubicazione e quantità degli affitti brevi”. Ha poi spiegato come il problema derivi anche dalla pressione immobiliare esercitata dall’area milanese sul lago, con il conseguente aumento dei prezzi delle abitazioni. Mariani ha proposto misure concrete per favorire i residenti: “Bisogna aiutare le giovani famiglie a trovare casa attraverso strumenti reali e sostenibili, evitando il rischio di espulsione delle giovani famiglie dal territorio”.

Tra i momenti più accesi della serata vi è stato il confronto sui giardini a lago, tema che ha provocato anche interventi e proteste dal pubblico presente in sala. Mariani ha criticato duramente il progetto: “Un’opera poco condivisa e di dubbia qualità dal punto di vista paesaggistico”. Fasoli ha invece difeso l’intervento ricordando i finanziamenti ottenuti e il lavoro svolto per rendere l’area “fruibile per tutti”.

Non poteva mancare il tema della Moto Guzzi, definita da entrambi un simbolo identitario e industriale fondamentale per Mandello, soprattutto in vista dell’attesissimo appuntamento di settembre legato all’inaugurazione del nuovo stabilimento. Mariani ha ricordato il periodo delle mobilitazioni del 2009 contro il rischio di trasferimento dell’azienda: “Ci fu un grande moto di protesta che coinvolse lavoratori, sindacati, cittadini e motociclisti da tutto il mondo”. Fasoli ha invece evidenziato il cambio di rapporto instaurato negli ultimi anni tra Comune e Moto Guzzi: “Siamo passati da una logica di contrapposizione a una collaborazione stabile”. Il sindaco uscente ha spiegato come l’Amministrazione abbia messo a disposizione uffici e competenze per accompagnare l’iter urbanistico del nuovo progetto, definendo Moto Guzzi “un volano fondamentale” non solo per l’economia ma anche per le associazioni del territorio e per il turismo.

Importante anche il confronto sulla viabilità e sul progetto dello svincolo sulla SS36 verso Lecco. Entrambi i candidati hanno ribadito la necessità dell’opera. Fasoli ha ricordato il lavoro già avviato con Anas e Regione Lombardia per inserire il progetto dello svincolo negli studi di fattibilità legati alla terza corsia, mentre Mariani ha definito lo svincolo “una necessità ineludibile per il sistema imprenditoriale e logistico del territorio”.

Nel dibattito si è parlato anche di giovani, scuola e servizi alle famiglie. Mariani ha proposto il modello delle scuole aperte, spiegando che “gli istituti scolastici devono diventare veri e propri laboratori educativi anche oltre l’orario didattico”. Fasoli ha invece rivendicato il lavoro svolto dall’Amministrazione negli ultimi anni: “Abbiamo ampliato i servizi 0-6 anni, potenziato l’asilo nido e rafforzato i centri estivi”.

Nelle battute finali entrambi i candidati hanno rivolto un appello agli elettori indecisi. Fasoli ha chiesto fiducia per proseguire il percorso amministrativo avviato: “L’obiettivo è continuare a prendere scelte importanti per il nostro territorio, continuando a intercettare risorse per realizzare progetti strategici”. Mariani ha invece invitato i cittadini a scegliere il cambiamento: “Noi siamo questo cambiamento”, definendo la sua squadra competente, appassionata e pronta ad affrontare le sfide future della comunità.

La serata si è conclusa con un lungo applauso del pubblico. Lo stesso Spreafico ha voluto sottolineare il valore civile del dibattito: “Avere due persone appassionate che si confrontano in maniera civile e un pubblico così rispettoso è merce rara di questi tempi”.