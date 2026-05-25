Mandello del Lario, Riccardo Fasoli eletto sindaco. I risultati

MANDELLO DEL LARIO – Riccardo Fasoli (Il Paese di Tutti) è il nuovo sindaco di Mandello del Lario.
|CANDIDATI
|VOTI
|%
|SEGGI
|Riccardo Mariani
(Casa Comune per Mandello Democratica)
|1.641
|33,67
|4
|Riccardo Fasoli
(Il Paese di Tutti)
SINDACO
|3.233
|66,33
|11
Elettori: 8.958, Votanti: 5.044 (56,31%), Schede nulle: 134, Schede bianche: 36, Schede contestate: 0
Tutte le preferenze dei candidati consiglieri
- CASA COMUNE PER MANDELLO DEMOCRATICA
RICCARDO MARIANI
- IL PAESE DI TUTTI
RICCARDO FASOLI
La composizione del Consiglio Comunale
Il Paese di Tutti: Silvia De Battista, Franco Curioni, Doriana Pachera, Silvia Nessi, Cesare Tentori, Igor Amadori, Giulia Alippi, Sergio Gatti, Alberto Maggioni, Aurora Paola Caligiuri, Roberto Rosa.
Casa Comune per Mandello Democratica: Vanessa Gaddi, Marco Cameroni detto “Came”, Emanuela Milani, Giuseppe Valsecchi detto “Pino”.
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