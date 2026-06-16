Mandello, Fasoli giura: “Ora ripartiamo, buona amministrazione a tutti”

Prima seduta del nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni: convalidati consiglieri e presentata la giunta

Gatti e Mariani nominati capigruppo de “Il Paese di Tutti” e di “Casa Comune per Mandello Democratica”

MANDELLO – La fascia tricolore indossata, l’aula in piedi e la formula solenne pronunciata davanti al Consiglio comunale: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”. Il sindaco Riccardo Fasoli ha aperto ufficialmente il nuovo mandato amministrativo di Mandello nella prima seduta di consiglio comunale di ieri sera, lunedì, successiva alle elezioni dello scorso 24 e 25 maggio, che lo hanno visto rieleggere primo cittadino per la terza volta consecutiva.

“Speriamo di lavorare bene nei prossimi cinque anni anche all’interno del Consiglio comunale” ha detto Fasoli, ricordando che il confronto sugli obiettivi amministrativi entrerà nel vivo con la presentazione del programma di mandato. Il sindaco ha poi annunciato alcuni adempimenti imminenti: dagli uffici partirà la richiesta ai gruppi per indicare i componenti delle commissioni consiliari, in vista di un nuovo Consiglio previsto per il mese di luglio. In quella seduta saranno discussi almeno una variazione di bilancio, alcune questioni amministrative rimaste sospese durante il periodo elettorale, il piano Tari e, se possibile, anche gli equilibri di bilancio, da approvare entro fine luglio.

“Le elezioni amministrative ci hanno tenuti fermi ormai dalla prima parte di aprile e abbiamo un po’ di questioni da sistemare” ha spiegato Fasoli, indicando la metà di luglio come possibile finestra per la nuova convocazione.

Tra i punti all’ordine del giorno l’esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali. È stato ricordato che ciascun candidato ha presentato la propria autocertificazione e che dagli uffici comunali non sono emerse segnalazioni relative a cause di incandidabilità, sospensione, decadenza, ineleggibilità o incompatibilità, comprese quelle previste dal decreto legislativo 235 del 2012. Il Consiglio ha quindi convalidato l’elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali, attestando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Comunicata poi la composizione della nuova giunta comunale. A Silvia De Battista, indicata anche come vicesindaco, sono state assegnate le deleghe a Servizi sociali, Istruzione e Politiche giovanili. A Doriana Pachera sono andate Cultura e Pari Opportunità; a Silvia Nessi Commercio e Turismo; a Cesare Tentori Edilizia privata e Urbanistica; a Igor Amadori Sport e Sicurezza.

Fasoli ha inoltre comunicato l’attribuzione al consigliere Franco Curioni di un incarico di studio, approfondimento e supporto collaborativo nelle materie riguardanti gli edifici comunali e la rassegna teatrale comunale. Un incarico, è stato precisato, di natura consultiva e propositiva, senza esercizio di funzioni amministrative o gestionali, senza adozione di atti a rilevanza esterna e senza corresponsione di compensi. Le competenze non assegnate agli assessori resteranno invece direttamente in capo al sindaco.

La seduta è proseguita con la costituzione dei gruppi consiliari. Per la maggioranza Il Paese di Tutti il capogruppo sarà Sergio Gatti, che ha ringraziato le cittadine e i cittadini recatisi alle urne e ha augurato buon lavoro a tutti i consiglieri, con un pensiero particolare a chi siede per la prima volta in aula. Il voto, ha sottolineato, ha espresso una volontà chiara, consegnando alla maggioranza il compito di trasformare la visione proposta in campagna elettorale in azione amministrativa. “Anche se siedo in Consiglio comunale da tanti anni, non nascondo l’emozione di prendere la parola oggi come capogruppo de Il Paese di tutti, ruolo che intendo ricoprire con grande senso di responsabilità”, ha dichiarato.

“I mandellesi non ci chiedono solo di amministrare il Comune, ma di farlo con efficacia”, ha affermato il capogruppo, indicando alcune priorità: sicurezza, attenzione ai giovani e agli anziani, decoro urbano, cura dei beni comunali, sostegno alle famiglie, potenziamento dei servizi essenziali e manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie. Nel suo intervento Gatti ha richiamato anche il tema della sanità territoriale, collegandolo alle notizie degli ultimi giorni: “Grazie alla mobilitazione di tanti cittadini e al lavoro diplomatico dell’amministrazione comunale e del nostro sindaco, che si è speso da subito in prima persona per salvare il presidio, a Mandello dovrebbe tornare la guardia medica e presto si avrà anche una Casa di Comunità“.

Alla giunta e al sindaco, il capogruppo di maggioranza ha garantito “un supporto concreto e reale”. All’opposizione ha invece offerto disponibilità al dialogo: “Auspichiamo un dibattito sempre costruttivo, dove la dialettica politica non scada mai nel pregiudizio, ma si concentri sul bene supremo della nostra comunità”.

Per la minoranza Casa Comune per Mandello Democratica il capogruppo sarà invece Riccardo Mariani, diretto sfidante di Fasoli alle ultime elezioni. “Rientro a far parte di questo Consiglio comunale in un ruolo diverso, quello di capogruppo di minoranza, e ne vado fiero e orgoglioso. La vita politica riserva sempre delle sorprese e in ogni esperienza c’è apprendimento”, ha affermato. La minoranza, ha assicurato, svolgerà il proprio ruolo “con competenza, serietà e robustezza di azione”, senza rinunciare alla dimensione politica e di controllo amministrativo.

“Le minoranze non devono dichiararsi costruttive. Le minoranze sono costitutive della democrazia. Senza minoranze e opposizioni non ci sarebbe nessun elemento democratico su cui cimentarsi”, ha scandito Mariani. Il capogruppo ha ringraziato i cittadini che hanno sostenuto la proposta politica della lista, pur risultata minoritaria, e ha garantito disponibilità a collaborare quando sarà in gioco l’interesse generale del paese.

Sul tema della sicurezza, Mariani ha dichiarato la disponibilità della minoranza a sostenere amministrazione e Regione presso gli enti superiori, in una logica di fronte comune. Sulla guardia medica e sulla Casa di Comunità, invece, ha invitato a mantenere attenzione. “Ci auguriamo che ritorni la guardia medica, ma vediamo anche quali sono le criticità esistenti. Ci siamo espressi pubblicamente sul tema della Casa di Comunità e vedremo che cosa succederà nel prosieguo”, ha detto.

Mariani ha poi ricordato i consiglieri del proprio gruppo presenti in aula, Vanessa Gaddi, Marco Cameroni ed Emanuela Milani, rivolgendo un saluto anche a Giuseppe Valsecchi, assente ma vicino al gruppo da casa.

In chiusura, il capogruppo di minoranza ha ribadito la volontà di condividere, quando possibile, le scelte nell’interesse della comunità, ma anche la necessità di riconoscere fino in fondo il ruolo dell’opposizione: “Critica legittima, dialettica politica e qualche volta anche conflitto pacifico intorno alle idee fanno parte della democrazia”.

Il Consiglio ha poi eletto la Commissione elettorale comunale, chiamata a seguire gli adempimenti relativi agli albi degli scrutatori e alle consultazioni elettorali e referendarie del mandato. La commissione sarà presieduta dal sindaco e composta, come membri effettivi, da Vanessa Gatti, Alberto Maggioni e Alberto Rosa. I membri supplenti saranno Riccardo Mariani, Giulia Alippi e Aurora Caligiuri.

Successivamente sono stati eletti i componenti della commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello. Sono risultati eletti Vanessa Gatti, con quattro voti, e Alberto Rosa, con dieci voti.

A chiudere la seduta è stato nuovamente il sindaco Riccardo Fasoli, che ha ringraziato i consiglieri intervenuti e i cittadini presenti. “Auguro a tutti veramente un buonissimo lavoro e buona amministrazione”, ha concluso.