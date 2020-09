Mandello. Fasoli, rieletto, prepara la giunta. Lo svincolo sarà il 1° traguardo

Riccardo Fasoli dopo la rielezione a Mandello pensa alla giunta: “La decideremo insieme alla squadra”

Tra i primi tagli del nastro del nuovo mandato ci sarà lo svincolo di Maggiana

MANDELLO – “Contavamo nella rielezione ed è andata anche oltre quanto ci aspettavamo in termini di voti e siamo contenti. Credo che i mandellesi abbiano espresso un voto consapevole, maturo, e li ringrazio personalmente di questo. Significa che il nostro modo di amministrare guardando alla comunità ha dato i suoi frutti”.

Riccardo Fasoli, all’indomani dell’esito del voto che lo ha visto riconfermato alle urne, riprende la sua attività da sindaco, con una squadra della lista ‘Il Paese di Tutti’ in gran parte nuova che sarà coinvolta nell’attività amministrativa, a partire dalla scelta dei nuovi assessori.

“La giunta ancora non è stata decisa – ci spiega il rieletto sindaco – sicuramente ci sarà Andrea Tagliaferri, per dare continuità all’attività del settore Lavori pubblici con opere che sono già partite o stanno partendo. E’ importante che questo lavoro prosegua con lui. Le altre deleghe invece le decideremo in una prossima riunione con gli eletti, in base alle competenze e alle disponibilità di ciascuno”.

L’intenzione è quella di non ricorrere ad assessori esterni: “Anche perché significherebbe dirottarli su deleghe specifiche, il numero limitato (ormai due legislature fa, a mio avviso un grave errore) a cinque di membri di giunta obbliga a farsi carico ognuno di più deleghe. Decideremo in questi giorni come attribuirle, tenendo conto delle competenze che già ci sono all’interno del gruppo”.

“Sicuramente – aggiunge Fasoli – cercherò di non caricare troppo la mia figura di deleghe pesanti in modo da poter dedicare il tempo necessario anche ai preparativi per il Centenario del raduno Moto Guzzi che festeggeremo il prossimo anno”.

Anche la carica di vice dovrà essere attribuita: “La decideremo insieme a quella degli assessori. Ci sono molti giovani in squadra, sarebbe importante farli crescere in questa esperienza amministrativa, anche con avvicendamenti durante il mandato, guardando alle elezioni del 2025 quando questo sindaco non potrà essere rieletto. Saranno loro il futuro de Il Paese di Tutti”.

Al via il Fasoli ‘Bis’

Ricomincia quindi l’attività dell’amministrazione comunale che prosegue sul percorso fatto finora e il primo traguardo all’orizzonte, vicinissimo, è l’inaugurazione dello svincolo alla SS36 da Maggiana:

“Si stanno effettuando gli ultimi lavori, l’installazione della cartellonistica e poi saremo pronti ad aprirlo – spiega Fasoli – c’è poi il cantiere per il lungolago di Olcio da far ripartire velocemente, le questioni urbanistiche e speriamo in qualche bella novità da parte della Piaggio su possibili nuovi investimenti allo stabilimento Moto Guzzi. E’ in corso un’interlocuzione che ci vede coinvolti e i primi riscontri sono stati positivi, speriamo possano concretizzarsi”.

Previsti anche interventi alla pianta organica del municipio “per i pensionamenti già previsti e per colmare le difficoltà dell’ufficio tecnico e dei servizi sociali e cultura. L’idea è anche quella di creare un ufficio del turismo che si occupi specificamente di questa tematica per far crescere Mandello anche sotto questo punto di vista”.