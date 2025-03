Mandello. Forza Italia riparte da Silverij: eletto coordinatore cittadino

La segreteria è inoltre composta da: Emanuela Invernizzi, Leonardo Zucchi e Renato Passini

Silverij: “Ho dato ancora la mia disponibilità nell’intento di mettere a disposizione la mia esperienza per creare un gruppo di giovani che vada avanti”

MANDELLO DEL LARIO – Francesco Maria Silverij è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Mandello del Lario. La sua elezione è avvenuta per acclamazione durante il congresso comunale che si è tenuto ieri, sabato, nella sala civica di via Dante Alighieri.

Il congresso, presieduto da Giuseppe Fusi, ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e rappresentanti locali del partito. Il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento, ricordando come in passato il circolo di Mandello fosse uno dei più numerosi della provincia “grazie al lavoro di Francesco Silverij e di Giuliano Agostini “. Quindi ha aggiunto: “Ritrovare le bandiere di Forza Italia in sala è per me causa di grande emozione foriera di sensazioni positive per il futuro della nuova segreteria. La forza del nostro partito, come voleva Silvio Berlusconi, è la capacità di creare un luogo dove fare politica per persone di tutte le fasce di età e sono davvero contento di vedere qui, con i ‘Seniores’, anche i giovani Azzurri e le donne”.

Nel suo intervento, Silverij ha evidenziato la volontà di “intercettare le esigenze primarie delle persone” e di lavorare alla crescita del partito anche attraverso il coinvolgimento dei giovani. “Oggi, dopo una lunga pausa di silenzio, Forza Italia intende ricominciare con entusiasmo – ha affermato – Vedere la sala civica così piena mi crea una grande emozione. Ho dato ancora la mia disponibilità nell’intento di mettere a disposizione la mia esperienza per creare un gruppo di giovani che vada avanti con la freschezza delle idee che li caratterizza”. Ha inoltre annunciato l’intenzione di ampliare il raggio d’azione di Forza Italia nella zona, con un progetto politico che includa anche i comuni limitrofi, da Abbadia Lariana a Bellano. “Se vogliamo essere pronti ad affiancare e sostenere le esigenze di un comune come il nostro, che da industriale sta evolvendo verso un turismo di qualità, dobbiamo essere pronti a offrire servizi adeguati. Altrimenti perderemo un’opportunità importante”.

Durante il congresso, Gagliardi ha espresso preoccupazione per la prolungata interruzione del traffico ferroviario sulla tratta del lago, invitando le istituzioni locali a intervenire per ridurre i disagi ai residenti e ai turisti. “Dobbiamo garantire che questa situazione non comprometta ulteriormente la mobilità e lo sviluppo economico della zona”, ha detto. Ha inoltre evidenziato le difficoltà amministrative affrontate dal comune negli ultimi anni. “Sono molte le criticità politiche e amministrative che hanno animato le cronache giornalistiche in questi anni. Serve un cambio di passo”.

All’evento hanno partecipato anche rappresentanti delle altre forze del centrodestra. Igor Amadori di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza di un centrodestra unito in vista delle elezioni comunali del 2026: “Solo insieme possiamo costruire un progetto solido per il futuro di Mandello”. Mattia Micheli della Lega ha rimarcato il valore della partecipazione politica per la comunità: “Questi eventi sono il sale della politica, il momento in cui si rafforza il legame tra i cittadini e la cosa pubblica”. Anna Scola, responsabile di “Azzurro Donna”, ha posto l’accento sull’impegno per i diritti delle donne: “Noi vogliamo continuare a batterci in favore delle donne, anche se è incomprensibile come nel 2025 si debba ancora sgomitare per vedere riconosciuti i nostri diritti”. Ha inoltre evidenziato la presenza di Emanuela Invernizzi nella nuova segreteria: “Sono contenta di avere messo un seme anche a Mandello e di avere al mio fianco una solida alleata”.

La segreteria cittadina risulta ora composta da Francesco Maria Silverij, Emanuela Invernizzi per “Azzurro Donna”, Leonardo Zucchi per i “Giovani” e Renato Passini per i “Seniores”.

Al termine dei lavori, il presidente del seggio, Giuseppe Fusi, ha ringraziato i presenti e augurato buon lavoro alla nuova squadra, chiamata a organizzare le future attività del partito a livello locale. “L’ampia partecipazione a questo congresso dimostra che Forza Italia è ancora radicata sul territorio e pronta ad affrontare le sfide future”.