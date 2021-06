Iniziativa a tutto campo di Fratelli d’Italia a Bellano tra flash mob e attività per la cittadinanza

Si chiede la regionalizzazione del trasporto lacuale, si manifesta contro i femminicidi e contro il coprifuoco

BELLANO – Il giorno 2 giugno 2021, in una giornata già speciale per la nostra repubblica, si concluderà a Bellano, partendo dalle ore 09.00 fino alle ore 18.00, il tour del Circolo di Bellano del centro Lario sponda orientale, che ha visto in questo mese e mezzo toccare tutti paesi del territorio, partendo da Vendrogno e passando per Perledo, Esino Lario e Varenna.

Alle ore 10. 30 è previsto un flashmob alla presenza dell’on. Alessio Butti e in sostegno della proposta di legge dello stesso, per la regionalizzazione del trasporto lacuale e promozione brand “Lago di Como”. I partecipanti esporranno dei cartelli evento, e dei palloncini con i colori del sole e del lago di Como, a ricordarci le nostre tradizioni e radici lacuali.

Alle ore 12.00 si terrà la presentazione del Circolo Donne Lecco FDI a cura della presidentessa Jennifer Valsecchi, che in collaborazione con il Circolo FDI di Bellano e il Circolo FDI di Mandello, terrà il primo corso gratuito di autodifesa personale rivolto a tutte le donne. Le date verranno pubblicizzate proprio durante la mattinata.

Alle ore 12.30 sarà poi la volta del flashmob promosso dal Circolo Donne FDI Lecco che indossando le scarpe o un indumento rosso, verranno chiamate a prendere un palloncino con il nome di una vittima di femminicidio, dopodiché, salutandole tutte insieme, si faranno volare i palloncini in cielo come gesto simbolico.

La giornata proseguirà con il gazebo tesseramento, per chiedere l’abolizione del coprifuoco, e a sostegno di tutte le attività produttive del territorio dal titolo “Se mi chiudi non mi chiedi”.