Abbadia: approvato lo schema del rendiconto di gestione

Il documento è stato firmato dal commissario ad acta nominato dalla Prefettura

Ora la procedura seguirà il normale iter amministrativo

ABBADIA LARIANA – Approvato dal commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Lecco, la dottoressa Lucia Regazzi, lo schema del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024.

L’importante passaggio è avvenuto ieri, martedì, tamponando la situazione creata dal mancato rispetto della data di scadenza del 30 aprile 2025, prevista dalla legge, per l’approvazione del documento.

Un’inadempienza che aveva comportato l’intervento della Prefettura con la nomina di un commissario ad acta.

Con una nota, l’amministrazione comunale fa sapere che “sono stati inoltre superati i problemi tecnici che nei giorni scorsi avevano contribuito a creare ritardi alla macchina amministrativa”.

Ora la procedura seguirà il normale iter con la relazione del revisore dei conti, il deposito agli atti per 20 giorni e, in seguito, l’approvazione del Consiglio comunale, prevista per i primi giorni di giugno.

“L’Amministrazione comunale ringrazia il commissario ad acta, il cui compito, ora, è esaurito, per la collaborazione dimostrata durante questo breve periodo”.