Lavori pubblici, turismo, cultura, sicurezza e istruzione al centro dei tavoli di confronto

Una rotonda sulla Sp72, riqualificazione del parco Guzzi e un polo scolastico tra le necessita di Abbadia

ABBADIA – Dopo l’incontro con i giovani della settimana scorsa, il candidato sindaco Roberto Azzoni ha organizzato due tavoli di confronto, uno su turismo, cultura e istruzione e l’altro con tema territorio, sicurezza e lavori pubblici.

In queste due serate il candidato sindaco ha raccolto le principali problematiche, i suggerimenti e le idee che verranno proposte nel programma elettorale. Inoltre, ha avuto anche alcune adesioni al progetto della nuova lista civica.

“Dagli incontri, tutti molto positivi e stimolanti è emersa la necessità di una maggior manutenzione di quello che offre già Abbadia e di una rinnovata cura del verde pubblico – ha detto Azzoni -. Sono poi emersi alcuni progetti più importanti quali la creazione di una rotatoria fra la sp72 e via per Novegolo, la riqualificazione del parco Ulisse Guzzi che dovrà essere dotato di una struttura più adeguata, di bagni pubblici e di uno spazio per le associazioni, nel rispetto del gioiello ambientale che è il parco”.

Sempre restando in ambito lago, lo studio di fattibilità per il terzo lotto della passerella che prolunghi l’attuale verso Lecco.

“E’ emersa l’idea di portare avanti anche lo studio di fattibilità per il progetto di polo scolastico in via per Castello, portando nello stesso edificio le scuole primarie e secondarie di primo grado – ha detto -. Questo permetterà un’importante economia di scala con una maggiore disponibilità economica per garantire maggiori servizi agli studenti, e libererà lo stabile dove è attualmente presente la scuola secondaria che potrà essere impiegato in futuro quale sala polifunzionale o come sede della sala lettura della biblioteca”.

In questi incontri è emersa anche la necessità di un ulteriore ampliamento dell’offerta culturale, rivolta ai giovani, in accordo con il comune di Mandello e di continuare nello sforzo per la messa in sicurezza del Civico museo setificio Monti.

Nei prossimi giorni il candidato sindaco continuerà nella formazione della squadra e inizierà i primi incontri operativi per la definizione del nome della lista, del simbolo e la stesura del programma con chi ha già dato la disponibilità al nuovo progetto.