Apre il punto vaccini a Mandello, anche per gli anziani di Abbadia e Lierna

Venerdì entrerà in funzione il punto per i vaccini anti-Covid a Mandello

Destinato agli ultraottantenni anche dei paesi di Abbadia e Lierna. Mille anziani da vaccinare in una settimana

MANDELLO – Dopo Introbio in Valsassina, si apre un primo punto vaccinale sul lago: venerdì a Mandello, la Polisportiva sarà allestita a centro per le vaccinazioni degli over 80 di Mandello ma anche dei vicini paesi di Abbadia e Lierna.

In tutto sono mille gli ultraottantenni dei tre Comuni che si sono già registrati sul sito della Regione, si stima siano 1400 nei tre paesi.

“Contiamo di vaccinare tutti in circa una settimana” spiega il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli. Si effettueranno le vaccinazioni venerdì, sabato e la prossima settimana da lunedì fino a sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

“Da domani il sistema automatico regionale non invierà più l’sms ai cittadini dei tre comuni con il luogo e l’orario di somministrazione ma gli stessi saranno contattati telefonicamente per fissare l’appuntamento su Mandello – aggiunge il sindaco – Importante è che anche coloro che ancora non hanno effettuato la prenotazione del vaccino la facciano a breve per poter organizzare adeguatamente gli appuntamenti: la vaccinazione è l’unico modo per uscire da questa difficile situazione. Da domani sarà disponibile sul sito comunale il documento di anamnesi che sarà possibile precompilare in parte, riducendo i tempi di attesa al momento della vaccinazione. La struttura dei servizi sociali sarà a disposizione per aiutare la cittadinanza nella compilazione”.

Tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno l’sms di conferma di appuntamento su Lecco, precisa Fasoli, dovranno seguire tale indicazione in quanto la loro dose vaccinale è già stata riservata.

“Contiamo di mantenere il luogo di vaccinazione anche per le successive fasce d’età” conclude il primo cittadino.