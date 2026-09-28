Arresti per spaccio in Alto Lago, Bettega (Lega): “Segnalazioni ascoltate, ora i risultati”

Il commento del consigliere comunale di Dorio Bettega sulla recente operazione antidroga dei Carabinieri nei boschi dell’Alto Lago

DORIO – “Da consigliere comunale di minoranza, e prima ancora da cittadino del Comune di Dorio, sento il dovere di ringraziare pubblicamente il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e l’onorevole Eugenio Zoffili per l’attenzione e l’impegno che hanno dedicato in questi anni al problema dello spaccio nei boschi dell’Alto Lario”.

È quanto dichiara Andrea Bettega, consigliere comunale di minoranza a Dorio, commentando la recente operazione dei Carabinieri che ha portato a quattro arresti tra Dorio e Parlasco, con il sequestro di oltre un chilo di eroina, cocaina, hashish, denaro, materiale per il confezionamento della droga e un centinaio di cartucce. Per la prima volta nel Lecchese è stato impiegato anche lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, specializzato nelle operazioni in aree boschive e impervie.

“Nel corso di questi anni – prosegue Bettega – ho avuto modo di confrontarmi molto spesso sia con Nicola Molteni sia con Eugenio Zoffili sulla situazione dei nostri boschi, sulle problematiche riscontrate e sulle segnalazioni che arrivavano dal territorio. Ho ritenuto doveroso garantire continuità nella condivisione delle informazioni legate a questa problematica, affinché potessero essere sempre aggiornati e pienamente informati sulla situazione dell’Alto Lario”.

“Oggi possiamo dire che il lavoro portato avanti da Zoffili e Molteni nelle sedi istituzionali, e dai rappresentanti locali del nostro territorio, ha contribuito a mantenere alta l’attenzione su un problema che per troppo tempo ha interessato i nostri boschi. Zoffili ha effettuato diversi sopralluoghi, partecipato alle attività di pulizia dei boschi e portato la questione anche in Parlamento, mentre il sottosegretario Molteni ha seguito il tema sul fronte della sicurezza e del coordinamento istituzionale”.

“Ma in questi anni – aggiunge Bettega – c’è stato anche un altro elemento fondamentale che non deve essere dimenticato: il grande lavoro dei volontari colichesi e dei Comuni del circondario. In diverse occasioni, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale, tanti cittadini si sono recati nei boschi per ripristinare le aree interessate, rimuovere e smantellare bivacchi e accampamenti utilizzati dagli spacciatori e restituire decoro e vivibilità al nostro territorio. A tutti loro va il mio sincero ringraziamento. È un esempio concreto di cittadinanza attiva e di collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni”.

“I risultati dell’operazione dei giorni scorsi parlano chiaro. Nella zona della Garavina, a Dorio, sono stati arrestati due uomini: un 36enne di origine italo-marocchina e un 30enne di origine marocchina. A Parlasco sono stati invece arrestati altri due uomini, entrambi di origine marocchina, di 19 e 34 anni. È un dato che va registrato: tutte le persone arrestate nell’operazione risultano avere un’origine straniera, pur con la distinzione, nel primo caso, di un soggetto di origine italo-marocchina”.

“Senza generalizzazioni e senza puntare il dito contro un’intera comunità – precisa Bettega – è però doveroso raccontare i fatti per quello che sono. Quando parliamo di sicurezza e contrasto allo spaccio dobbiamo avere il coraggio di guardare alla realtà, senza nascondere i dati”.

“Questa operazione dimostra soprattutto che lo Stato c’è e che, quando le istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini lavorano con determinazione e collaborazione, è possibile intervenire anche nelle zone più difficili da controllare. Per questo il mio ringraziamento più grande va innanzitutto ai Carabinieri, alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine, che ogni giorno operano sul territorio mettendo a rischio la propria sicurezza”.

“Un grazie particolare – conclude Bettega – va quindi a Nicola Molteni ed Eugenio Zoffili, per aver ascoltato le segnalazioni provenienti dal territorio e per aver continuato a lavorare affinché il problema dello spaccio nei boschi dell’Alto Lario non venisse dimenticato. Grazie alla Lega, che attraverso i propri rappresentanti istituzionali ha continuato a portare questa problematica nelle sedi competenti, e grazie ancora ai tanti volontari che, insieme alle Forze dell’Ordine, hanno dedicato tempo ed energie per ripulire e ripristinare i nostri boschi. Come consigliere comunale di Dorio continuerò a fare la mia parte, segnalando le criticità del territorio e collaborando con chiunque voglia concretamente restituire i nostri boschi ai cittadini”.