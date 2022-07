Richiesto dai consiglieri della lista civica il ritorno alle aliquote IMU del 2021

“Riteniamo ingiusto aumentare la tassazione locale quando il comune dispone di ingenti risorse“

COLICO – Riportiamo di seguito le dichiarazioni presentate dai consiglieri della lista civica Più Comunità Dario D’Andrea ed Ezio Venini per mostrare il proprio dissenso nei confronti dell’aumento delle aliquote IMU nell’anno corrente, ritenuto solo parzialmente giustificato, e la mozione rivolta al sindaco di Colico Monica Gilardi, dove si richiede di votare al prossimo consiglio comunale il ritorno alle aliquote IMU del 2021:

“I consiglieri di Più Comunità hanno presentato una mozione, che verrà discussa e votata nel prossimo consiglio comunale, affinché si torni alle aliquote IMU del 2021. Infatti, quest’anno, nel Comune di Colico è aumentata l’IMU, per un maggior prelievo fiscale di ben 380.000 €. L’aumento è stato approvato nel consiglio comunale del 23 dicembre scorso e giustificato dall’assessore al bilancio e vicesindaco Davide Ielardi con la necessità di coprire alcune maggiori spese.

Motivazioni condivisibili, ma purtroppo incomplete e noi abbiamo potuto scoprirlo solo nel

corso dell’ultimo consiglio comunale del 25 maggio. In quella sede infatti, è emerso che il Comune di Colico aveva al 31 dicembre 2021 un avanzo di amministrazione di ben 4 milioni di euro, di cui 1 e mezzo non vincolati, nonché la previsione di altre maggiori entrate derivanti da una convenzione urbanistica con un privato, stipulata nel 2015 dalla precedente amministrazione Grega e che verrà attuata ora con alcune modifiche.

Questa convenzione porterà nelle casse comunali circa 438.000 € nel 2022 e, al momento della realizzazione delle opere, altre risorse a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e contributo sul costo di costruzione, per un totale stimato di circa 600.000 €. A dicembre 2021, quando è stato approvato l’aumento dell’IMU, l’amministrazione Gilardi era credibilmente già a conoscenza sia dell’avanzo di amministrazione che dell’attuazione di quella convenzione, in quanto la relativa comunicazione era giunta in comune il 30 agosto 2021. Sapeva ma ha taciuto.

Ora che anche noi siamo venuti a conoscenza di questo, riteniamo ingiusto aumentare la tassazione locale quando il comune dispone di ingenti risorse, soprattutto in questo periodo di forte inflazione e di crisi energetica, con notevoli aumenti di spesa a carico delle famiglie.

Per questo, i consiglieri di Più Comunità hanno presentato una mozione per tornare alle aliquote IMU dell’anno scorso, ricalcolare il dovuto per il 2022 e, quindi, ridurre il versamento a saldo previsto per il 16 dicembre.

Va infine ricordato che nei giorni successivi alla riunione del 23 dicembre l’amministrazione Gilardi si è affrettata a diffondere un comunicato stampa a tutte le testate cartacee ed online, poi ampiamente condiviso sui social, che sottolineava con compiacimento che il bilancio di previsione era stato approvato entro il 31 dicembre e che erano stati destinati fondi alla scuola e al diritto allo studio, ma taceva totalmente sull’aumento dell’IMU!

Anche in questo caso sono state diffuse comunicazioni parziali, che omettono proprio i contenuti più importanti e più imbarazzanti per questa amministrazione”.

I consiglieri della lista civica Più Comunità

Dario D’Andrea ed Enzo Venini

Di seguito il testo depositato al protocollo del Comune:

Mozione aumento aliquote IMU