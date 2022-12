Aumento IMU. Il Pd di Colico: “Siamo ancora in attesa di chiarimenti”

Il circolo si rivolge ancora una volta all’assessore e vicesindaco Ielardi

“Era necessario mettere ancora una volta le mani nelle tasche dei cittadini? Invitiamo anche loro a riflettere sull’aumento quando pagheranno la seconda rata”

COLICO – Riceviamo e pubblichiamo un esposto del Circolo PD di Colico, rivolto all’assessore e vicesindaco Ielardi, da metà giugno in attesa di risposta in merito alla decisione di aumentare l’IMU 2022, nonostante il bilancio dichiarato “sanissimo” dallo stesso Ielardi. “Pare che l’assessore e vicesindaco non abbiamo compreso il nostro intervento, rinnovato anche durante il consiglio comunale del 27 luglio – spiegano dal circolo -. La nostra domanda è molto semplice: era necessario mettere ancora una volta le mani nelle tasche dei cittadini?“.

Sempre nella stessa sede, era stato affrontato anche l’aumento delle aliquote IMU sulle seconde case, ritenuta “inaccettabile” da PD di Colico: “La motivazione di Ielardi è stata tanto chiara quanto imbarazzante: chi ha la seconda casa deve pagare di più perché Colico è bella. Non discutiamo su questo punto, ma ciò non può e non deve spiegare tale aumento, perché non tutti i possessori di seconde case sono turisti, ma anche se lo fossero la dichiarazione fatta non si può certo considerare utile a rendere Colico un pese turistico con tutti i benefici che ne consegue”.

Il circolo sottolinea poi la mancata menzione dell’aumento IMU che ha intaccato anche i fabbricati commerciali: “Forse anche qui per ‘eccesso di trasparenza’, così come è per eccesso di trasparenza che a oggi non è ancora stata convocata la commissione sul bilancio, strumento democratico di confronto”. Conclude poi con un invito a “porsi la stessa domanda il prossimo 16 dicembre, giorno in cui verrà pagata la seconda rata IMU“.

