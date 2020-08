Auto elettrica alla Polizia Locale, Vivere Lierna: “Le priorità dovrebbero essere altre”

I consiglieri Nunzio Marcelli e Marco Mauri commentano la decisione dell’amministrazione comunale

“Dobbiamo attivare iniziative comunali più urgenti”

LIERNA – Il gruppo di minoranza Vivere Lierna ha commentato anche la scelta dell’amministrazione comunale di finanziare il noleggio di un’auto totalmente elettrica per la Polizia Locale: “Pur condividendo la scelta del “segnale automobilistico elettrico/comunale” , rimaniamo un po’ perplessi e amareggiati in quanto, come abbiamo più volte evidenziato, considerato il periodo molto particolare che abbiamo alle spalle e quello che ci aspetta, le priorità dovrebbero essere altre” hanno dichiarato i consiglieri Nunzio Marcelli e Marco Mauri.

“Dovevamo e dobbiamo attivare iniziative comunali più urgenti e indifferibili (interventi anti e post Covid19 ) a favore e a sostegno dei Liernesi oltre a mettere in sicurezza le spiagge di Grumo e Riva Bianca. Se lo stato ci ha dato circa 120 mila euro per il Covid19, dobbiamo attingere all’avanzo di amministrazione e porre in essere concrete e importanti iniziative comunali. Non limitarci a distribuire quello che ci è stato offerto”.

“Non comprendiamo la scelta di spendere 16.600 euro per il noleggio biennale di una vettura elettrica per tutti, quella di sostituire la Panda GPL dell’unico agente di P.L acquistata nel 2011 con circa 18.000€ con altri 25.899,99 € per la nuova auto, la perdita del contributo regionale per l’acquisto finalizzato per le Polizie Locali, la procedura negoziata con un solo fornitore, le difficoltà per l’utilizzo dell’auto in alcune strade comunali, posizionarle in Piazza IV Novembre dove già mancano posti auto (in quanto eliminati) invece di posizionarle sotto il tabellone davanti al comune. Se le tragedie sul nostro lago e il Covid19 non hanno insegnato niente, siamo veramente messi male” hanno concluso i consiglieri.

La minoranza è intervenuta anche sulla nuova pensilina realizzata presso la stazione di Lierna.“Annunciata nel 2009 e in più riprese, anche se un po’ cara (circa 8.000 €), la pensilina presso la Stazione per il ricovero di 3 biciclette e 6 ciclomotori è stata finalmente realizzata. 11 anni sono tanti ma non è mai troppo tardi”.

“Leggiamo con soddisfazione le dichiarazioni del sindaco in merito alle sue nuove sensibilità ambientali – proseguono i consiglieri – Tali dichiarazioni ci confortano nel pensare che la “fumosa” centrale a biomassa da 12 milioni di euro che anche l’attuale sindaco Stefanoni voleva costruire con il progetto andato in fumo dell’ex consigliere della Lega (progetto costato ai Liernesi 20.000 €), si possa definitivamente archiviare orientandoci anche con iniziative automobilistiche elettriche. Confermiamo tuttavia il nostro sconforto per l’abbattimento di 32 alberi in Piazza IV Novembre con il progetto da 464.900 euro”.