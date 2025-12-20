Bellano. Da Regione 100mila euro per la manutenzione di Via Roma a Vendrogno

Il progetto prevede la sostituzione del manto stradale in cemento con pietra naturale

BELLANO – Per interventi di manutenzione straordinaria in Via Roma, a Vendrogno, Regione Lombardia destinerà 100mila euro grazie a un emendamento presentato dal consigliere Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia). I lavori prevedono la sostituzione del fondo stradale in cemento con pietra naturale.

“Questo stanziamento consentirà di realizzare un intervento essenziale per la sicurezza e la fruibilità di Via Roma a Vendrogno. La sostituzione del fondo stradale in cemento con pietra naturale restituirà decoro e valorizzazione a questa via storica, migliorando la qualità della vita di residenti e visitatori. Opere come questa rappresentano un passo concreto per promuovere i borghi storici e le frazioni montane, garantendo accessibilità, sicurezza e una fruizione più armoniosa del territorio” dichiara il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

“Accogliamo con grande piacere e gratitudine la decisione del Consigliere regionale Giacomo Zamperini di sostenere, attraverso questo emendamento, la riqualificazione del centro storico di Vendrogno. L’attenzione ai piccoli centri montani richiede interventi concreti come questo. Un ringraziamento speciale va anche al Consigliere Luca Liberi, che ha proposto l’iniziativa a Regione Lombardia. Grazie a questo sostegno potremo completare la riqualificazione di Via Roma a Vendrogno, sistemando anche i sottoservizi ormai vetusti” commenta il Sindaco di Bellano, Antonio Rusconi.

“Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento a sostegno della riqualificazione di via Roma a Vendrogno, un intervento atteso e strategico per il futuro del nostro borgo. Questa importante risorsa permetterà di realizzare un’opera fondamentale per la sicurezza, il decoro urbano e la valorizzazione del centro storico, contribuendo concretamente al rilancio di Vendrogno e al miglioramento della qualità della vita di residenti e visitatori” commenta il Consigliere comunale Luca Liberi.

“Un sentito ringraziamento va al Consigliere regionale Giacomo Zamperini per l’attenzione costante verso il nostro territorio e, in particolare, alla comunità vendrognese: la sua disponibilità e il suo impegno hanno reso possibile trasformare questa necessità in un risultato concreto. Ringrazio inoltre il Sindaco Antonio Rusconi, la giunta e la maggioranza del Comune di Bellano per aver sostenuto la progettazione dell’opera, dimostrando sensibilità e visione verso le esigenze delle frazioni e delle comunità montane” conclude Liberi.