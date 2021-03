Bellano e pass parcheggi gratuiti ai residenti, la minoranza interroga

Interrogazione del centrosinistra a Bellano sui pass dei parcheggi per i residenti

“Molti sono in scadenza, sarà estesa la loro validità?”

BELLANO – Arriverà nel prossimo consiglio comunale la risposta del comune di Bellano all’interrogazione avanzata dal gruppo di minoranza “Bellano Bella” riguardo alla scadenza dei pass di sosta gratuiti per i residenti.

“Molti cittadini hanno segnalato a noi consiglieri che la maggior parte dei pass sono in scadenza nel mese di marzo – spiegano – La questione è stata portata all’attenzione del Corpo di Polizia Locale e del sindaco di Bellano nei mesi scorsi ma nessuna azione è seguita alle nostre sollecitazioni”.

Il centrosinistra chiede all’amministrazione comunale di dare “tempestiva e completa informazione ai bellanesi”.

“L’emergenza epidemiologica in atto – spiegano – non consentirebbe un afflusso consistente di bellanesi negli uffici preposti per il rinnovo del permesso. Le restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19 hanno portato alla proroga di altri documenti in scadenza per evitare assembramenti e mobilità non urgente. La situazione risulta essere particolarmente sentita dalla popolazione di Bellano”.