Bellano. In consiglio comunale la minoranza abbandona l’aula: “Seduta irregolare”

BELLANO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Nel tardo pomeriggio di ieri 19 dicembre il Consiglio Comunale di Bellano ha registrato l’ennesimo scontro tra il Gruppo di Opposizione Progetto Comune e il Sindaco, colpevole quest’ultimo di aver gestito la seduta del Consiglio in palese contrasto del Regolamento vigente.

Il Sindaco, infatti, nel tentativo di impedire al numeroso pubblico presente di assistere ai suoi pretestuosi attacchi personali al Capogruppo di Minoranza Andrea Nogara, ha preteso di trattare la sua comunicazione in seduta segreta. Nonostante i rappresentanti di Progetto Comune si siano formalmente opposti e, Regolamento alla mano, abbiano contestato l’evidente irregolarità della seduta segreta, il Sindaco ha proceduto nella volontà di far uscire il pubblico dalla sala consigliare. La richiesta di svolgere l’intero Consiglio aperto al pubblico per trasparenza nei confronti dei bellanesi, non avendo noi di Progetto Comune alcun motivo di segretezza, è stata bocciata.

Il Gruppo di Progetto Comune, protestando per l’irregolarità e per la mancanza di rispetto dei diritti di consiglieri e cittadini, ha quindi abbandonato la seduta e i lavori del Consiglio e si rivolgerà al Prefetto. Con i Consiglieri di Progetto Comune anche il pubblico di bellanesi presenti ha lasciato l’aula.

Il Sindaco Rusconi non è nuovo ad azioni contrastanti il Regolamento del Consiglio Comunale. Già in passato, infatti, Progetto Comune aveva dovuto segnalare al Prefetto gravi inadempienze per le mancate risposte del Sindaco ad interpellanze ed interrogazioni presentate dalla Minoranza.

Ancora una volta Rusconi ha dimostrato la sua grave mancanza di rispetto non solo dei diritti della Minoranza ma anche di quelli di tutti i cittadini di Bellano”.