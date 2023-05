Casa Comune per Mandello. Flash mob al campeggio e ai giardini

Continuano le iniziative di contrasto alle opere da parte del gruppo politico e consiliare

“Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare sabato 3 giugno”

MANDELLO – Sarà un flash mob la prossima espressione di dissenso da parte di Casa Comune per Mandello per cercare di contrastare i lavori al campeggio e i futuri interventi ai giardini pubblici, in partenza ad agosto. A comunicarlo lo stesso gruppo politico e consiliare: “Sabato 3 giugno si terrà l’importante iniziativa del flash mob all’area campeggio e ai giardini a lago, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare“. Si comincerà dal campeggio alle ore 16, per poi passare ai giardini alle ore 16.30.

Nel mirino anche il PGT: “Non ci dimentichiamo ovviamente del piano urbanistico di Fasoli che aumenta il consumo di suolo. In un periodo dove assistiamo tragicamente, come purtroppo noto anche in Italia, a eventi climatici devastanti che richiederebbero un drastico cambio di rotta. Chiunque abbia ascoltato dibattiti e riflessioni in merito ha capito, dagli esperti, che si deve tutelare l’ambiente e il paesaggio non continuare a costruire. Non demordiamo dal tenere alta l’attenzione sui questi temi e continueremo a far sentire la nostra voce nella comunità”.

Concludono: “Assumeremo tutte le iniziative possibili sia in consiglio comunale che in Mandello per bloccare scelte a danno della comunità, del bene pubblico e del futuro del paese“.