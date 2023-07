Chiara Braga (PD) a Mandello per parlare di comunità energetiche

“Negli ultimi mesi come Partito Democratico ci siamo confrontati su un tema cruciale per il futuro dei nostri territori come la transizione ecologica – osserva Gilardoni -. Le comunità energetiche sono una possibilità concreta per i cittadini di contribuire a questo passaggio storico, risparmiando risorse in una prospettiva comunitaria. Nonostante questo, il Governo ancora non sta facendo nulla per dare degli strumenti pratici a chi vuole cominciare a occuparsene. Abbiamo scelto di invitare Chiara Braga, capogruppo del PD alla camera, per il suo consolidato impegno sui temi ambientali: siamo sicuri che saprà dare una visione a 360 gradi sulla situazione attuale e per rispondere ai dubbi che i cittadini continuano ad avere”.

Al termine ci sarà un aperitivo per i partecipanti e sarà possibile fare la tessera al Partito Democratico. L’evento è organizzato dal Partito Democratico, in collaborazione con Casa Comune per Mandello Democratica, Cooperativa MondoEquo, Giovani Democratici Lecco e Conferenza Donne Democratiche Lecco.