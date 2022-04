Codurelli (PD Colico): “Il 25 Aprile (R)esiste”

COLICO – “In occasione del 25 aprile il Circolo PD di Colico vuole riflettere su quanto, oggi più che mai, sia fondamentale essere uniti, affinché, come ha ribadito più volte il nostro Segretario Enrico Letta, il 25 aprile non sia un momento divisivo ma sia invece momento di unità del Paese, ricordando infatti che è su questa data, che si fonda, anzitutto, la nostra Repubblica.

“Nella celebrazione del 25 Aprile si parla di valori quali la libertà, la democrazia e la solidarietà come valori fondamentali consegnatoci 77 anni fa dai nostri cari partigiani e che, oggi più che mai, dobbiamo essere in grado di tutelare e di trasmettere alle generazioni future. Infatti, la Resistenza, non fu soltanto conflitto armato per abbattere il regime e l’invasore, ma fu anche molto di più: fu anche riflessione e dibattito su ciò che sarebbe diventato il nostro Paese una volta riconquistata la pace e con essa le libertà perdute in 20 anni di regime fascista. L’antifascismo è il fondamento delle nostre istituzioni democratiche e in quanto tale, ieri come oggi, dovrà sempre rimanere il nostro saldo principio nelle lotte di tutti i giorni.”

“Oltre ai valori quali la democrazia e la libertà, c’è però un altro valore sul quale oggi voglio orientare la mia riflessione: il valore della “pace”, tramandatoci anch’esso dalla Resistenza attraverso quella che è oggi la nostra Costituzione e in particolar modo attraverso l’articolo 11 della stessa. Non si può infatti parlare né di libertà né di democrazia senza prima affrontare il tema della pace, che in questi giorni più che mai, ci fa riflettere. È importante quindi riaffermare quei valori che hanno caratterizzato la lotta per la liberazione dal nazifascismo.”

Per questo il Circolo PD di Colico si augura che la partecipazione popolare alle manifestazioni del 24 e 25 aprile sia la più vasta.

Valentina Angelica Codurelli

Segretaria PD Circolo di Colico