Colico, 10 anni fa l’elezione della sindaca Gilardi: “Grazie per quanto fatto insieme”

“Un incarico che ho sempre vissuto con profondo senso del dovere”

COLICO – “Dieci anni fa, il 5 giugno 2016, ricevevo da Voi l’onore e la responsabilità di guidare la nostra Comunità. Un incarico che ho sempre vissuto con profondo senso del dovere, consapevole della fiducia che i cittadini di Colico hanno voluto riporre nella squadra che mi accompagna e nella mia persona. Ora è l’occasione per dire grazie”.

Così la sindaca di Colico Monica Gilardi in una lettera rivolta ai colichesi in occasione dei 10 anni dall’elezione a primo cittadino.

“Grazie a chi, fin dall’inizio, ha creduto nel nostro progetto amministrativo. Grazie a coloro che, negli anni successivi, si sono avvicinati, hanno collaborato, hanno offerto idee, suggerimenti, critiche costruttive e sostegno. Grazie agli assessori, ai consiglieri comunali, ai dipendenti del Comune, alle associazioni, ai volontari e a tutti quei cittadini che, con spirito di servizio e amore per Colico, hanno contribuito a rendere il nostro paese una comunità viva, dinamica e solidale”.

“In questi dieci anni abbiamo affrontato sfide importanti, vissuto momenti difficili e colto opportunità di crescita. Nulla di ciò che è stato realizzato sarebbe stato possibile senza il contributo di tante persone che hanno lavorato con impegno, passione e senso di appartenenza. I risultati raggiunti appartengono all’intera comunità, non a una singola amministrazione”.

“Amministrare significa assumersi responsabilità, fare scelte, talvolta difficili, con il solo obiettivo di perseguire il bene comune. È un percorso che richiede ascolto, dialogo e capacità di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Qualunque siano le sfide che ci attendono, sono certa che Colico saprà affrontarle con lo stesso spirito di Comunità che ha sempre contraddistinto la nostra storia. Grazie a tutti per questi dieci anni di fiducia, di collaborazione e di impegno condiviso”.