Colico, assestamento di bilancio da oltre 3 milioni: 1,2 milioni per la passerella sull’Adda

Confermati gli equilibri finanziari del Comune. La variazione finanzia anche asfaltature, progettazioni, alloggi pubblici, acquisizione di aree e maggiori spese per minori e anziani

Il vicesindaco Davide Ielardi: “L’opera ciclopedonale ha ora la copertura integrale del quadro economico da 4,2 milioni”. Venini contrario: “Una cattedrale nel deserto, quelle risorse potevano essere impiegate per altre priorità”

COLICO -Un assestamento di bilancio da oltre tre milioni di euro, l’applicazione di una parte consistente dell’avanzo di amministrazione e la copertura definitiva del quadro economico della passerella ciclopedonale sul fiume Adda. Sono i principali contenuti della variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata dal Consiglio comunale di Colico nell’ambito della verifica annuale sulla salvaguardia degli equilibri finanziari.

A illustrare il provvedimento è stato il vicesindaco e assessore al Bilancio Davide Ielardi, che ha ricordato come la ricognizione debba essere effettuata entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dalla legge. “Dopo sette mesi di esercizio siamo chiamati a verificare se le previsioni contenute nel bilancio dell’anno in corso si stanno concretizzando correttamente sul fronte degli accertamenti e degli impegni – ha spiegato –. Il responsabile dell’Ufficio ragioneria ha confermato la sussistenza degli equilibri di bilancio e ha attestato che l’esercizio si sta sviluppando in linea con le previsioni”. Parere favorevole è stato espresso anche dal revisore dei conti. Non sono emersi squilibri tali da richiedere misure correttive e il Comune può quindi procedere con l’applicazione dell’avanzo e con la variazione delle previsioni sul triennio.

Una variazione da oltre tre milioni di euro

La variazione complessiva sul bilancio 2026-2028 ammonta a circa 3 milioni e 200 mila euro. La parte più rilevante viene contabilizzata sull’esercizio 2026, mentre ulteriori somme vengono distribuite sugli anni successivi in relazione alla programmazione delle opere, all’erogazione dei finanziamenti e alle rate di ammortamento dei nuovi investimenti.

Ielardi ha riferito che l’avanzo libero complessivamente disponibile ammonta a circa 1 milione e 350 mila euro. Di questa somma vengono applicati al bilancio circa 1 milione e 293 mila euro. A questi si aggiungono circa 364 mila euro di avanzo vincolato, vale a dire risorse che possono essere utilizzate soltanto per le finalità per le quali erano state originariamente accantonate o finanziate. “L’applicazione dell’avanzo è possibile proprio perché gli equilibri sono stati verificati e confermati – ha sottolineato Ielardi –. Le risorse vengono indirizzate verso opere, manutenzioni e servizi ritenuti prioritari”.

Tra le voci inserite nella variazione figurano 50 mila euro destinati a prestazioni professionali, studi, progettazioni e direzione dei lavori. Le risorse serviranno a sostenere gli incarichi tecnici necessari per predisporre e accompagnare gli interventi programmati dall’Amministrazione. È stato inoltre inserito uno stanziamento di modesta entità, pari a circa 3000 euro, per forniture destinate agli uffici o ai servizi comunali, insieme a una serie di adeguamenti minori necessari per allineare le previsioni alle esigenze emerse durante l’esercizio.

La variazione prevede anche 40 mila euro aggiuntivi per interventi di asfaltatura sul territorio comunale. Secondo quanto spiegato dal vicesindaco, le risorse già stanziate nel corso dell’anno, sommate a questo nuovo finanziamento, consentiranno all’Ufficio tecnico di predisporre un programma di lavori dal valore complessivo vicino ai 500 mila euro.

“Si tratta di una somma importante se confrontata con quanto veniva normalmente destinato alle asfaltature negli anni precedenti – ha osservato Ielardi –. In passato ci attestavamo indicativamente tra i 200 e i 250 mila euro l’anno. Ora l’Ufficio tecnico potrà lavorare su un pacchetto di interventi molto più ampio”. La minoranza ha chiesto che le asfaltature siano coordinate con un piano complessivo di manutenzione delle strade e dei sottoservizi, per evitare che i tratti appena sistemati debbano essere nuovamente aperti poco tempo dopo.

Una parte dell’avanzo vincolato sarà impiegata per l’acquisizione di aree destinate a standard urbanistici. Lo stanziamento indicato ammonta a circa 120 mila euro. Le singole aree non sono state ancora dettagliate durante la discussione consiliare e verranno individuate attraverso i successivi passaggi tecnici e amministrativi. L’operazione consentirà al Comune di acquisire terreni o spazi previsti dagli strumenti urbanistici per la realizzazione o il potenziamento di servizi pubblici, parcheggi, verde e infrastrutture.

Altri 56 mila euro di avanzo vincolato saranno utilizzati per la sistemazione di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica. Il Comune sta intervenendo su due appartamenti che, una volta riqualificati, potranno essere messi a disposizione per rispondere alle esigenze abitative delle persone e delle famiglie in situazione di difficoltà. Alle risorse per i lavori si aggiungono circa 6 mila euro per le relative attività di progettazione. “Grazie a queste somme potremo completare la sistemazione di due alloggi e destinarli alle finalità sociali previste”, ha spiegato il vicesindaco.

La variazione interviene anche sulla gestione del servizio rifiuti. Il costo complessivo del servizio viene allineato a circa 1 milione e 200 mila euro, con un incremento di circa 60 mila euro rispetto alle previsioni precedenti. L’adeguamento si rende necessario per coprire l’effettivo costo del servizio, tenendo conto delle attività di raccolta, trattamento, smaltimento e gestione complessiva del ciclo dei rifiuti.

Una delle voci più delicate riguarda le rette per i minori in affidamento o inseriti in strutture educative. Il Comune di Colico sostiene una spesa annua di circa 211 mila euro per garantire l’accoglienza e i percorsi di tutela dei minori sottoposti a provvedimenti o collocati fuori dalla famiglia. “È una spesa assolutamente doverosa – ha evidenziato Ielardi – ma ritengo che debba essere maggiormente sostenuta dallo Stato”.

A fronte dei 211 mila euro impegnati dal Comune, il contributo statale destinato a Colico ammonterebbe infatti a circa 81 mila euro, meno del 40% della spesa complessiva. “La parte restante continua a gravare sul bilancio comunale – ha osservato –. Non mettiamo in discussione il dovere di tutelare i minori, ma chiediamo che lo Stato assuma una quota più consistente di questi costi”.

L’assestamento prevede inoltre un aumento delle somme destinate alla compartecipazione comunale alle rette di alcuni anziani inseriti in case di riposo o strutture sociosanitarie. Il Comune interviene quando le persone interessate non dispongono di redditi o patrimoni sufficienti a sostenere autonomamente l’intero costo della permanenza. Anche in questo caso le somme vengono adeguate alle effettive esigenze emerse nel corso dell’anno.

La passerella sull’Adda al centro della variazione

La parte politicamente più rilevante della manovra riguarda la passerella ciclopedonale sul fiume Adda, opera destinata a collegare il territorio di Colico con la sponda della provincia di Sondrio.

Con la variazione approvata dal Consiglio comunale viene garantita la copertura integrale del quadro economico, che ha raggiunto un valore complessivo di circa 4 milioni e 200 mila euro. Il progetto era già finanziato e inserito nella programmazione da diversi anni, ma ha subito un aumento dei costi dopo le modifiche richieste durante la conferenza dei servizi.

In particolare, a seguito delle osservazioni formulate dall’autorità competente sul corso d’acqua, si è reso necessario allungare la struttura, soprattutto sulla sponda del Comune di Gera Lario, e in misura minore sul lato di Colico. L’adeguamento avrebbe prodotto un incremento del costo compreso indicativamente tra 500 e 600 mila euro.

“L’allungamento del ponte è derivato dalle osservazioni avanzate durante la conferenza dei servizi – ha spiegato Ielardi –. Il progetto è stato rivisto e successivamente ha ottenuto il parere favorevole degli enti competenti”.

Per coprire l’aumento del quadro economico, il Comune ha avviato un’interlocuzione con Regione Lombardia e con la Provincia di Sondrio, già coinvolte nel finanziamento dell’opera attraverso una convenzione risalente al 2017. Nell’ambito della programmazione provinciale del 2025, la Provincia di Sondrio ha messo a disposizione ulteriori 800 mila euro, trasferiti attraverso la Comunità montana competente.

Il finanziamento sarà contabilizzato su più annualità, in base alle modalità previste dal bilancio provinciale. Ielardi ha indicato, con una ricostruzione ancora da precisare negli atti contabili, una ripartizione tra il 2026 e il 2027. Una parte significativa della variazione sull’esercizio successivo deriva proprio dal trasferimento provinciale e dalla sua imputazione pluriennale.

Per completare il finanziamento dell’opera, il Comune dovrà accendere un nuovo mutuo da 500 mila euro, della durata di vent’anni. A questa somma si aggiungono 700 mila euro di avanzo libero, applicati direttamente con la variazione, per un contributo comunale aggiuntivo complessivo di 1 milione e 200 mila euro.

“Con 700 mila euro di avanzo e mezzo milione di mutuo copriamo integralmente la parte ancora mancante del quadro economico”, ha dichiarato il vicesindaco. Ulteriori 155 mila euro di avanzo vincolato saranno destinati alla medesima passerella. Si tratterebbe di fondi già ricevuti in precedenza nell’ambito di una convenzione più ampia che comprendeva diverse opere.

Nel bilancio erano inoltre già presenti somme pari a circa 130 mila euro, conservate negli anni attraverso gli strumenti contabili, oltre a ulteriori risorse comunali già stanziate, quantificate durante la seduta in circa 222 mila euro.

Secondo la ricostruzione illustrata da Ielardi, il quadro economico della passerella viene finanziato attraverso più fonti. Circa 2 milioni e 500 mila euro provengono dalla Provincia di Sondrio e da Regione Lombardia. A questi si aggiungono gli 800 mila euro di finanziamento supplementare provinciale, le risorse già presenti nel bilancio comunale, i 155 mila euro di avanzo vincolato, i 700 mila euro di avanzo libero e il mutuo da 500 mila euro.

La somma delle diverse componenti consente di raggiungere la copertura dell’intero costo previsto. Il vicesindaco ha sottolineato che la struttura del finanziamento è complessa perché è il risultato di convenzioni, trasferimenti e stanziamenti succedutisi nel corso di diversi anni.

Ielardi ha dedicato una parte dell’intervento alla situazione debitoria dell’ente, per spiegare l’impatto del nuovo mutuo. Alla chiusura del primo esercizio dell’attuale Amministrazione, nel 2016, l’indebitamento residuo del Comune ammontava a circa 3 milioni e 672 mila euro. Al 31 dicembre 2025 il debito era sceso a circa 2 milioni e 584 mila euro.

Con il nuovo prestito da 500 mila euro, l’indebitamento tornerà vicino ai 3 milioni di euro. Grazie al pagamento delle rate e ai progressivi ammortamenti, dovrebbe però ridursi nuovamente entro la fine del mandato, attestandosi indicativamente tra 2 milioni e 600 mila e 2 milioni e 700 mila euro. “Anche considerando il nuovo mutuo, alla fine del mandato il debito dovrebbe risultare inferiore di circa un milione rispetto al 2016”, ha sostenuto Ielardi.

Le nuove rate genereranno sul bilancio degli esercizi successivi una spesa per capitale e interessi quantificata indicativamente in circa 40 mila euro l’anno, ritenuta sostenibile all’interno della parte corrente.

“Un’opera fuori scala”

La passerella è stata duramente contestata dal consigliere Enzo Venini “Più Comunità”, che ha ribadito la propria contrarietà all’utilizzo dell’avanzo e all’accensione di un mutuo per finanziare l’opera. “Ritengo assolutamente fuori scala destinare tutte queste risorse alla passerella, compreso un nuovo indebitamento – ha dichiarato –. Dall’altra parte non esistono ancora collegamenti adeguati: rischiamo di realizzare la classica cattedrale nel deserto”.

Secondo Venini, il progetto risponderebbe soprattutto a un obiettivo politico della maggioranza e non a una reale priorità della comunità. Il consigliere ha contestato anche la localizzazione dell’intervento, ritenuta particolarmente delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico. “Non mettiamo necessariamente in discussione l’idea astratta di un collegamento – ha spiegato –. Contestiamo la volontà di costruire proprio in quell’area, indipendentemente dall’impatto paesaggistico e ambientale”.

Venini ha inoltre sostenuto che sull’opera potrebbero essere presentati ricorsi, con il rischio di ulteriori rallentamenti e costi. La minoranza ha criticato l’insistenza con cui l’Amministrazione continua a finanziare il progetto nonostante le contestazioni avanzate negli anni. Secondo il consigliere, le risorse avrebbero potuto essere utilizzate per recuperare e valorizzare altri beni del patrimonio comunale.

Tra le alternative richiamate da Venini vi è il comparto delle ex scuole storiche. Il consigliere ha criticato l’ipotesi di cedere o affidare il complesso a soggetti privati per ottenere in cambio interventi sul municipio o su altri edifici comunali. “Con 700 mila euro di avanzo e 500 mila euro di mutuo avremmo potuto affrontare direttamente alcune esigenze del Comune senza regalare nulla a nessuno”, ha affermato. Secondo la minoranza, l’edificio scolastico avrebbe potuto essere trasformato in un centro polifunzionale comprendente anche soluzioni di housing sociale e piccoli appartamenti destinati agli anziani.

Una struttura di questo tipo, secondo Venini, permetterebbe ad alcune persone di continuare a vivere in un contesto assistito senza essere trasferite in una residenza sanitaria assistenziale, con benefici sociali ed economici sia per le famiglie sia per il Comune.

Venini ha accusato la maggioranza di privilegiare opere visibili e simboliche in vista delle elezioni, anziché affrontare esigenze più quotidiane della popolazione. “Sembra che l’obiettivo principale sia ottenere visibilità politica entro la scadenza elettorale – ha dichiarato – anziché rispondere alle reali necessità della collettività”. Il consigliere ha quindi annunciato la propria contrarietà alla variazione, pur riconoscendo che alcuni stanziamenti, come quelli per le asfaltature, rispondono a esigenze concrete.

Ielardi: “Pareri ambientali favorevoli”

Nella replica, il vicesindaco ha ricordato che la posizione contraria di Venini sulla passerella è nota da tempo. Ielardi ha però sottolineato che gli enti competenti in materia ambientale e paesaggistica hanno concluso le proprie valutazioni favorevolmente. “La Riserva naturale del Pian di Spagna ha espresso un parere favorevole – ha dichiarato –. Questo significa che, secondo l’ente competente, non sono state rilevate incidenze ambientali negative tali da impedire la realizzazione dell’opera”.

Anche la Soprintendenza avrebbe espresso valutazione positiva. “Io mi limito a riportare i pareri contenuti negli atti – ha aggiunto –. Il resto appartiene alle differenti valutazioni politiche, che conosciamo bene”.

Ielardi ha ribadito che la passerella costituisce un obiettivo sul quale la maggioranza lavora da anni e che l’Amministrazione intende portare a conclusione. “È un’opera sulla quale insistiamo perché riteniamo possa avere un valore importante per la mobilità ciclopedonale e per il collegamento dei territori”, ha spiegato. La speranza dell’Amministrazione è che la passerella possa essere completata prima della conclusione dell’attuale mandato amministrativo, compatibilmente con l’iter progettuale, gli affidamenti e la realizzazione materiale dei lavori.

Venini ha continuato a contestare la ricostruzione fornita dalla maggioranza, sostenendo che la lettura integrale degli atti e dei documenti prodotti dagli enti restituirebbe un quadro più complesso. Secondo il consigliere, durante la conferenza dei servizi non sarebbe stato possibile sviluppare un confronto completo tra tutti i soggetti interessati. Ha pertanto mantenuto la propria opposizione sia all’opera sia al finanziamento previsto nell’assestamento.

Al termine del dibattito, la variazione di assestamento generale e la verifica degli equilibri di bilancio sono state poste in votazione. La maggioranza ha approvato la proposta, mentre dai banchi della minoranza Venini ha espresso la propria contrarietà, secondo quanto emerso dalla proclamazione finale.

Il Consiglio ha quindi votato anche l’immediata esecutività della deliberazione (il consigliere Venini si è astenuto), consentendo agli uffici di rendere operative le variazioni. Con il provvedimento vengono così sbloccate le risorse per le asfaltature, gli incarichi tecnici, gli alloggi pubblici, le acquisizioni urbanistiche e i servizi sociali. Soprattutto, viene completato il piano di finanziamento della passerella ciclopedonale sull’Adda.