Colico con Sondrio? Gli esponenti di minoranza: “Pesa il silenzio del sindaco”

COLICO – Riceviamo e pubblichiamo:

In Consiglio Provinciale, è stato discusso un O.D.G. relativo alla proposta, da parte di un neonato comitato locale, per il distacco di Colico alla provincia di Sondrio. L’OdG, ottimamente presentato dal Capogruppo di “Civici per la Provincia”, Cesare Colombo (Sindaco di Valmadrera) è stato votato all’unanimità dai tre gruppi presenti in Consiglio Provinciale Centrodestra (maggioranza in consiglio provinciale), Centrosinistra e Civici.

Alla seduta erano presenti i consiglieri di “Colico per tutti” e di “Più Comunità” in rappresentanza della minoranza in Consiglio Comunale a Colico. Assenti gli amministratori di maggioranza, Sindaca compresa.

“Ringrazio la Presidente Hofmann e tutti i consiglieri provinciali intervenuti – commenta Raffaele Grega, consigliere a Colico -. Ho particolarmente apprezzato il tono e il metodo con cui il tema è stato affrontato. Equilibrato nei giudizi e puntuale nel merito. Ciò significa che questa non è una questione partitica ma semplicemente di buon senso e un esempio di buona politica. Ovviamente sono dispiaciuto – continua Grega – ma non sorpreso, per l’assenza dei componenti della maggioranza consiliare di Colico. Fa rumore l’assenza soprattutto della Sindaca Monica Gilardi che sul punto, anche per dovere di ruolo e rispetto verso la comunità che rappresenta, avrebbe dovuto pronunciarsi da tempo! Continua invece ad essere irresponsabilmente silente su un tema che ha raccolto anche il fattivo interesse del già Presidente della Provincia di Lecco Virginio Brivio e di tutti gli ex Presidenti della Provincia, nonché dell’ ex Presidente della Provincia di Como, Luciano Bettiga…colichese. Con gli altri gruppi di minoranza lavoreremo ancor più in modo determinato per il bene di Colico e dei colichesi”.

Raffaele Grega Referente di Italia Viva Alto Lago Consigliere Comunale “Colico di Tutti”