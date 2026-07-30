Colico, dai vandalismi ai controlli ad alto impatto: scontro in Consiglio sulla sicurezza

Più Comunità rivendica il ruolo della petizione da 1.159 firme, mentre la maggioranza difende controlli, investimenti e presenza quotidiana delle forze dell’ordine

Più Comunità: “Senza la petizione i cittadini non sarebbero stati ascoltati”. Gilardi e Ielardi: “Il territorio è presidiato ogni giorno e gli investimenti sulla sicurezza sono concreti”

COLICO – Dodici posti di controllo, 167 persone identificate, 119 veicoli verificati e il sequestro di diverse sostanze stupefacenti. Sono i primi risultati dei servizi straordinari ad alto impatto organizzati a Colico dopo il confronto istituzionale aperto sul tema della sicurezza urbana, riportato al centro dell’attenzione anche da una petizione sottoscritta da 1.159 cittadini.

La situazione è stata affrontata durante l’ultima interpellanza discussa in Consiglio comunale, presentata dal gruppo di minoranza Più Comunità per chiedere chiarimenti sulle misure adottate contro vandalismi, danneggiamenti, furti, episodi di spaccio e comportamenti problematici attribuiti anche a gruppi di giovanissimi.

Il confronto in aula è stato lungo e particolarmente acceso. Da una parte la minoranza, che ha attribuito alla mobilitazione dei cittadini e alla pressione esercitata attraverso la petizione il merito di aver determinato una ripresa dei controlli straordinari; dall’altra l’Amministrazione, che ha respinto l’accusa di essere rimasta inattiva e ha rivendicato gli interventi realizzati negli ultimi anni sulla Polizia locale, sulla videosorveglianza, sull’illuminazione pubblica e sulla caserma dei Carabinieri.

Nell’interpellanza è stato ricordato il susseguirsi, negli ultimi mesi, di atti vandalici ai danni di beni pubblici, proprietà private e attività commerciali. Secondo Più Comunità, tali episodi avrebbero alimentato un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, i commercianti e gli operatori economici, compromettendo la serenità della comunità e rischiando di produrre conseguenze anche sull’immagine turistica di Colico. Pur riconoscendo che il contrasto ai reati compete principalmente alle forze dell’ordine, la minoranza ha sottolineato il ruolo del Comune nella prevenzione, nel coordinamento istituzionale e nella programmazione delle politiche locali per la sicurezza.

Nei mesi precedenti era stata quindi promossa una petizione, sottoscritta da 1.159 persone, con la quale veniva richiesto un rafforzamento delle misure a tutela del territorio. Il documento era stato trasmesso alla sindaca Monica Gilardi e, per conoscenza, al prefetto, al questore e al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecco.

Dopo la consegna delle firme e la pubblicazione di numerosi articoli di stampa critici nei confronti della situazione, la sindaca aveva richiesto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 6 luglio 2026.

Alla seduta in Prefettura aveva partecipato il vicesindaco Davide Ielardi, in sostituzione della prima cittadina, insieme al comandante della Polizia locale di Colico e ai rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine.

Secondo Più Comunità, la convocazione sarebbe arrivata tardivamente, quando il problema era ormai avvertito da mesi e i cittadini avevano già manifestato timore, preoccupazione e insoddisfazione. La minoranza ha sostenuto che la comunità avrebbe dovuto organizzare una raccolta firme per riuscire a ottenere una risposta adeguata dalle istituzioni.

Nel comunicato diffuso dopo la riunione del Comitato provinciale erano stati annunciati un rafforzamento dei controlli, un presidio più capillare del territorio, l’organizzazione di servizi ad alto impatto e un costante scambio informativo tra Comune, Polizia locale e forze dell’ordine. Nel medesimo documento era stato evidenziato che il numero dei reati risultava in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un’affermazione che, secondo la minoranza, avrebbe sorpreso molti cittadini perché non corrisponderebbe pienamente alla percezione diffusa nel paese.

Più Comunità ha osservato che i dati ufficiali non terrebbero conto di furti, vandalismi e altri episodi che le vittime, per sfiducia o rassegnazione, decidono di non denunciare. Da qui la richiesta di conoscere quali misure fossero state concretamente concordate in Prefettura, quali fossero già state attuate, quali risultati avessero prodotto e in quale misura fosse stato effettivamente incrementato il presidio del territorio.

La sindaca Monica Gilardi ha spiegato che la petizione, dopo essere stata ricevuta dal Comune, era stata immediatamente trasmessa al prefetto insieme alla richiesta di convocare il Comitato provinciale. “La raccolta firme è stata inviata direttamente al prefetto con la richiesta di convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha spiegato la prima cittadina.

La sindaca ha inoltre precisato di avere risposto formalmente alla cittadina che aveva promosso la petizione, illustrando la situazione della sicurezza a Colico e alcuni aspetti di natura giuridica che, a suo giudizio, non sempre emergono dagli articoli di stampa e non sono necessariamente conosciuti dalla popolazione.

La portavoce della raccolta firme era presente tra il pubblico durante il Consiglio comunale. “Mi fa piacere che sia qui – ha dichiarato Gilardi –. Spero che la lettera inviata abbia contribuito a chiarire alcuni degli elementi indicati nella petizione”.

A seguito del confronto in Prefettura, la Questura ha predisposto tre servizi ad alto impatto con il coinvolgimento congiunto delle diverse forze dell’ordine e della Polizia locale. Al momento della seduta consiliare, due operazioni erano già state concluse, mentre una terza era in corso e sarebbe terminata alle 21. Durante il dibattito sono state richiamate diverse giornate comprese tra il 9 e il 25 luglio. La sindaca ha spiegato che, una volta ricevuto il resoconto definitivo dell’ultima operazione, avrebbe diffuso attraverso la stampa un aggiornamento puntuale.

Gilardi ha sottolineato che i servizi ad alto impatto non rappresentano l’attività ordinaria di controllo. “Sono misure straordinarie, organizzate dalla Questura con la partecipazione di tutte le forze dell’ordine – ha chiarito –. Non devono essere percepite come la normalità, perché la sicurezza quotidiana viene garantita attraverso il lavoro ordinario delle forze presenti sul territorio”.

Le operazioni comprendono posti di controllo, verifiche in esercizi e luoghi ritenuti sensibili, accertamenti sui veicoli, controlli sul rispetto del Codice della strada e verifiche sulle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree del paese nelle quali erano state segnalate attività legate allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è ostacolare le attività illegali, aumentare la capacità di prevenzione e raccogliere informazioni utili per eventuali successive indagini.

Secondo i dati illustrati in Consiglio, nelle operazioni già effettuate sono stati impiegati dieci operatori della Questura, otto Carabinieri, cinque appartenenti alla Polizia di Stato provenienti da Milano, sei operatori della Polizia stradale, due appartenenti alla Polizia ferroviaria, due militari della Guardia di Finanza, due unità cinofile e sei agenti della Polizia locale.

Complessivamente sono stati predisposti dodici posti di controllo. Le persone identificate durante i servizi sono state 167. Tra queste, 31 risultavano già interessate da precedenti segnalazioni o provvedimenti. Sono stati inoltre effettuati controlli su sedici cittadini stranieri già segnalati alle autorità competenti. Sono state verificate anche due persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, mentre i veicoli controllati sono stati complessivamente 119.

I dati sono stati trasmessi alla sindaca dalla Prefettura insieme a un comunicato relativo agli esiti delle operazioni straordinarie. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 0,1 grammi di cocaina, 532,1 grammi di cannabinoidi, 38,9 grammi di oppiacei e 0,1 grammi di sostanze sintetiche.

Gilardi ha precisato che a queste operazioni straordinarie si aggiunge il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e della Polizia locale. “Queste sono attività eccezionali – ha ribadito –. A esse va aggiunto tutto ciò che Carabinieri, Polizia e agenti comunali svolgono ogni giorno sul nostro territorio”.

Un capitolo specifico dell’interpellanza ha riguardato gli episodi attribuiti a soggetti molto giovani, anche minorenni, e il possibile consumo o spaccio di sostanze. La sindaca ha invitato a usare con cautela l’espressione “baby gang”. Secondo Gilardi, in diversi casi si tratta di gruppetti di ragazzi di Colico che si ritrovano al PalaLegnone, al parco giochi o in altri spazi pubblici.

“Sono ragazzi locali, nati o cresciuti a Colico, non persone che arrivano necessariamente da chissà dove – ha affermato –. Possono avere atteggiamenti poco educati, disturbare e in alcuni casi fumare qualcosa, ma bisogna distinguere le condotte penalmente perseguibili dai comportamenti comunque problematici”.

La sindaca ha ricordato che molti dei giovani segnalati hanno meno di 14 anni e non sono quindi imputabili penalmente. “Invito i cittadini a chiamare puntualmente la Polizia locale e a segnalare ogni situazione – ha aggiunto –. Le segnalazioni sono fondamentali per consentire agli operatori di intervenire”.

Gilardi ha riferito che i servizi sociali della comunità locale seguono circa quaranta minori di Colico. Per questi ragazzi sono stati predisposti differenti percorsi educativi e di sostegno, costruiti in base alle situazioni individuali e familiari.

Gli interventi possono comprendere la presenza di educatori all’interno delle famiglie, percorsi personalizzati, progetti didattici durante l’anno scolastico, centri ricreativi e laboratori organizzati nel periodo estivo. “L’obiettivo è intercettare queste fasce di ragazzi e coinvolgerle in progetti che possano interessarle e renderle utili alla cittadinanza”, ha spiegato la sindaca.

A ciò si aggiungono i casi dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o del Tribunale per i minorenni. Per i ragazzi sottoposti a provvedimenti giudiziari, il Comune sostiene le rette relative all’inserimento in comunità familiari, case famiglia, strutture educative e centri educativo-terapeutici.

Gilardi ha richiamato una precedente osservazione del vicesindaco Ielardi, secondo il quale questi costi non dovrebbero gravare interamente sui bilanci comunali. “Non può essere sempre e soltanto il Comune a farsi carico di queste situazioni – ha sottolineato –. È necessario che anche lo Stato intervenga nel sostegno ai minori e alle famiglie più fragili”.

La prima cittadina ha evitato di entrare nei dettagli dei singoli casi, per tutelare la riservatezza dei ragazzi coinvolti.

Il vicesindaco Davide Ielardi, presente alla riunione in Prefettura, ha dichiarato di condividere la ricostruzione fornita dalla sindaca e ha ringraziato i cittadini che hanno promosso la petizione. “La raccolta firme è stata utile perché mi ha consentito, durante il Comitato, di dare un peso ancora maggiore a una problematica già nota alle forze dell’ordine”, ha affermato.

Ielardi ha precisato che il tema emerso con maggiore forza sarebbe quello della sicurezza percepita. Secondo i dati ufficiali illustrati in Prefettura non risulterebbe infatti una crescita generalizzata dei reati, ma un andamento sostanzialmente in linea con il 2025.

Il vicesindaco ha inoltre ricordato l’attività svolta dai Carabinieri nell’individuazione e nella denuncia dei responsabili degli episodi contestati. “La problematica esiste ed è stata rappresentata in maniera molto chiara – ha dichiarato –. Allo stesso tempo, i dati oggettivi non indicano una recrudescenza complessiva dei reati”.

La sindaca ha ricordato che Colico era già stato interessato da operazioni ad alto impatto nel corso del 2025. Successivamente vi sarebbe stata una sospensione di alcuni mesi, indicativamente quattro o sei, prima della ripresa dei servizi nel luglio 2026. “Non è la prima volta che il nostro territorio viene interessato da queste attività – ha spiegato Gilardi –. Se la raccolta firme ha contribuito a far ripartire una buona prassi, è certamente un fatto positivo”.

La sindaca ha però ribadito che i controlli straordinari non devono essere considerati l’unica forma di presidio. “Il nostro territorio è quotidianamente seguito dai Carabinieri presenti in caserma e dalla Polizia locale – ha affermato –. Gli interventi ad alto impatto sono misure eccezionali disposte dagli organi provinciali”.

La consigliere Enzo Venini, di Più Comunità, ha insistito sul fatto che il rafforzamento delle misure sarebbe arrivato soltanto dopo l’invio della petizione al prefetto e alle altre autorità. “È dovuto intervenire il prefetto dopo una petizione che rappresentava un problema capace di assillare i cittadini”, ha osservato la rappresentante della minoranza.

Gilardi ha replicato ricordando le competenze istituzionali. “Non è che il prefetto intervenga al posto del Comune – ha risposto –. Il Comune segnala le situazioni, mentre il prefetto ha per legge il compito di convocare il Comitato, coordinare le forze dell’ordine e decidere quali misure straordinarie debbano essere attuate”.

Il confronto è diventato particolarmente acceso quando Venini ha rivendicato il ruolo determinante avuto dai cittadini e ha chiesto quanti agenti della Polizia locale fossero realmente disponibili sul territorio.La sindaca ha precisato che il servizio associato di Polizia locale dispone complessivamente di otto operatori: sei del Comune di Colico e due del Comune di Dorio.

Gli agenti operano sull’intero territorio interessato dalla convenzione tra i due Comuni. Venini ha dichiarato di non avere nulla da contestare sulla disponibilità e sulla tempestività della Polizia locale, riconoscendo che gli operatori ricevono le segnalazioni e intervengono con rapidità.

Ha tuttavia sostenuto che la loro presenza non sarebbe sempre percepita dai cittadini. Gilardi ha replicato che l’efficacia del servizio non deve necessariamente coincidere con una presenza costantemente visibile. “I cittadini non devono per forza accorgersi fisicamente di ogni controllo – ha dichiarato –. Devono poter vivere bene e in sicurezza nel proprio paese. La Polizia locale mantiene un rapporto diretto e quotidiano con le altre forze dell’ordine”.

La discussione è proseguita con toni sempre più accesi tanto che il consigliere Venini ha deciso di abbandonare l’aula prima che si concludesse la seduta di consiglio. Dopo l’uscita del consigliere, Ielardi ha voluto elencare gli interventi realizzati dall’Amministrazione comunale nel campo della sicurezza.

Il vicesindaco ha innanzitutto ricordato che l’autorità provinciale di pubblica sicurezza è il prefetto, che esercita le proprie funzioni avvalendosi del questore. “Il Comune deve prestare attenzione, segnalare e collaborare, ma le competenze devono essere collocate correttamente”, ha affermato. Ielardi ha quindi ricordato che nel 2016, al momento dell’insediamento dell’attuale Amministrazione, gli agenti della Polizia locale in servizio a Colico erano tre. Il numero è stato successivamente portato a sei. L’Amministrazione starebbe valutando la possibilità di aumentare ulteriormente l’organico, portando gli agenti da sei a sette.

L’operazione sarebbe però condizionata dai limiti previsti per la spesa del personale. Secondo Ielardi, assumere un nuovo agente potrebbe comportare la necessità di rinunciare a un’altra figura professionale all’interno della macchina comunale. “Per aumentare da sei a sette gli operatori potremmo dover rinunciare, ad esempio, a un dipendente amministrativo o a un ragioniere – ha spiegato –. È una scelta che stiamo valutando tenendo conto delle esigenze complessive del Comune”.

Tra gli interventi ricordati figura anche l’investimento sulla caserma dei Carabinieri. Il Comune ha stanziato circa 1,3 milioni di euro di risorse proprie nell’ambito di un accordo complessivo del valore di circa 3,7 milioni di euro. I lavori sono stati conclusi nel mese di luglio. L’obiettivo è mettere a disposizione una struttura potenziata, progettata per ospitare un numero maggiore di militari. “Confidiamo che il potenziamento della caserma possa portare anche a un incremento dell’organico delle forze presenti a Colico”, ha affermato Ielardi.

Il vicesindaco ha richiamato anche il sistema di videosorveglianza installato agli ingressi e alle uscite del paese. Secondo quanto riferito, le telecamere consentirebbero di monitorare i veicoli in transito e di fornire un supporto concreto alle attività investigative. “Oggi chi entra o esce da Colico viene sostanzialmente rilevato dalle telecamere – ha dichiarato –. È uno strumento che consente, quando necessario, di ricostruire gli spostamenti e individuare i mezzi”.

Ielardi ha ricordato inoltre un investimento di circa 100 mila euro nell’illuminazione pubblica, considerata un altro elemento utile per migliorare la sicurezza degli spazi urbani. Il vicesindaco ha infine ammesso che l’Amministrazione potrebbe essere stata poco efficace nel comunicare gli interventi realizzati. “Forse siamo carenti nel raccontare tutte queste cose – ha osservato –. Ma gli investimenti e le iniziative sulla sicurezza sono stati numerosi e concreti”. Ielardi ha ribadito che la petizione è stata utile per rappresentare con maggiore forza il disagio e la preoccupazione di una parte consistente della popolazione. Ha tuttavia respinto l’idea che il Comune sarebbe rimasto fermo senza la mobilitazione dei cittadini.

Dal lungo dibattito sono emerse due letture differenti della situazione. Più Comunità ha posto l’accento sulla crescente paura manifestata dai cittadini, sugli episodi non denunciati e sulla necessità di rendere più visibile il presidio del territorio. L’Amministrazione ha invece richiamato i dati ufficiali, che non indicherebbero un aumento generalizzato dei reati, e gli investimenti effettuati negli ultimi anni.