Colico, Fragomeli (PD): “Accolta la proposta del referendum. Ora la parola spetta ai cittadini”

I cittadini sceglieranno se rimanere nella provincia di Lecco o trasferirsi in quella di Sondrio

Fragomeli: “L’amministrazione cittadina ha finalmente deciso di restituire la parola ai colichesi”

COLICO – Dopo mesi di incertezze, il sindaco di Colico ha deciso di indire un referendum per consultare la cittadinanza sulla possibilità di trasferire il comune dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, o mantenerne l’attuale appartenenza.

“La considero una buona notizia, perché ho sempre sostenuto che su scelte di questa portata sia fondamentale ascoltare il parere dei cittadini. Decisioni così rilevanti non possono essere prese solo dalla maggioranza in Consiglio comunale, soprattutto quando la proposta arriva all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, e non era nemmeno presente nel programma elettorale del sindaco eletto” spiega il Consigliere Regionale del Pd, Gianmario Fragomeli.

“L’indizione del referendum popolare rappresenta un risultato importante, per il quale mi sono impegnato a lungo anche nel mio ruolo di consigliere regionale. Ho infatti contribuito all’approvazione di una modifica alla legge regionale che consente a ogni comune lombardo di consultare i cittadini prima di assumere decisioni di tale rilievo – prosegue Fragomeli – Le forti resistenze iniziali dell’amministrazione comunale di Colico sono state superate grazie a questa nuova norma e al parere favorevole del Ministero dell’Interno, che non ha sollevato obiezioni rispetto allo svolgimento della consultazione”.

Fragomeli sottolinea che saranno i cittadini i veri protagonisti di questa scelta: “Nonostante le resistenze protrattesi fino a pochi giorni fa, l’amministrazione cittadina ha finalmente deciso di restituire la parola ai colichesi. Saranno dunque loro, i cittadini, a decidere democraticamente se restare con la provincia di Lecco o passare a quella di Sondrio. Un risultato importante, ottenuto anche grazie all’impegno dei gruppi consiliari di minoranza, che si sono sempre battuti per la trasparenza e il rispetto delle regole democratiche. Hanno informato e coinvolto la popolazione, contribuendo in modo significativo alla raccolta firme del Comitato pro-Lecco, che ha ottenuto un numero di adesioni decisamente superiore rispetto al Comitato pro-Sondrio. Un segnale inequivocabile, una decisione presa in fretta e senza ascolto sarebbe stata poco legittima”.

“Questo importante passaggio rappresenta solo l’inizio. Ora si aprirà il percorso referendario e i colichesi potranno finalmente esprimersi liberamente con il voto. Mi auguro con convinzione che scelgano di restare con la provincia di Lecco, affinché Colico continui a essere una delle perle più preziose della sponda lecchese del lago. Con la sua bellezza, la sua vitalità economica e il suo valore strategico, Colico potrà continuare a contribuire con forza al prestigio e allo sviluppo della nostra virtuosa provincia” conclude Gianmario Fragomeli.