Colico, il Circolo PD e Anpi insieme per commemorare il Giorno della Memoria

L’evento si è svolto lo scorso 18 febbraio all’Auditorium Ghisla

La Segretaria del Circolo PD di Colico Codurelli: “Combattiamo la cultura dell’indifferenza”

COLICO – Presso l’Auditorium M. Ghisla di Colico si è tenuto lo scorso 18 febbraio un evento nell’ambito delle iniziative promosse dal Circolo PD di Colico e dalla Sezione Lario Orientale di A.N.P.I., con il sostegno del PD provinciale, per commemorare il giorno del ricordo.

A seguito della proiezione del film Conspiracy, l’ex inviata de l’Unità e scrittrice storica Marina Morpurgo ha aiutato i presenti a dare un inquadramento storico all’evento ed al contesto su cui il film si è centrato, la Conferenza di Wannsee in occasione della quale i nazisti hanno dato organizzazione scientifica ed industriale al genocidio ebreo. Roberto Citterio, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione Lario Orientale, ha invece centrato il suo contributo sulla comprensione di quanto sia fondamentale attualizzare oggi la pratica dell’antifascismo per evitare che tutto ciò che è accaduto si ripresenti.

“In qualità di Segretaria del Circolo PD di Colico – ha detto Valentina Angelica Codurelli -ho voluto con forza questa iniziativa per combattere la cultura dell’indifferenza che si sta purtroppo sempre più insinuando nella nostra società, affinché il giorno della memoria non sia solo la mera commemorazione di una tragedia o un omaggio alle vittime, ma porti la consapevolezza di ciò che è accaduto, affinché il negazionismo non si diffonda, soprattutto tra i più giovani. Mi auguro che i principi di tolleranza e accoglienza possano finalmente influenzare l’operato di tanta classe politica che ha utilizzato il recente giorno della Memoria soltanto per annullare la peculiarità ed unicità della Shoah. Sono passati 77 anni da quel 27 gennaio 1945, giorno in cui le truppe alleate entrarono ad Auschwitz. Quel giorno l’umanità scoprì la più grande tragedia della sua storia”.

“Il Circolo Pd di Colico auspica che, ovunque, venga data voce a chi ha testimoniato e testimonia tutt’ora quella immane tragedia che ha visto vittime non solo ebrei ma anche Rom, disabili, omosessuali, oppositori politici e, ahimè, tanti altri, auspicandosi che il ricordo della Shoah si rafforzi nella memoria collettiva e nella coscienza di ciascuno – ha continuato la Segretaria – Per me, doveroso è sicuramente auspicare una futura assenza di razzismo ed intolleranza”.

“Ringrazio la numerosa partecipazione e quindi l’interesse dimostrato sul tema, indice di quanto sua forte la volontà delle cittadine e dei cittadini di Colico di raggiungere la piena consapevolezza di ciò che è stato e di ciò che non dovrà più essere. Numerosa è poi stata la presenza di giovani, che hanno dimostrato quanto questo sia un tema al quale le nuove generazioni mostrano interesse, sensibilità e consapevolezza. Questa è stata la prima, più dedicata alla riflessione, di due serate della nostra iniziativa. In occasione del secondo incontro daremo più spazio al contributo ed al dibattito delle e dei partecipanti. Rinnovo così l’invito al prossimo evento, che si terrà a marzo, organizzato sempre con la collaborazione di A.N.P.I, in particolar modo con la partecipazione del referente A.N.P.I. di Colico, Salvatore Scarfone. In questa seconda occasione tratteremo il tema con uno sguardo sull’attualità, attraverso la proiezione di filmati e la lettura di testimonianze recenti, per far si che l’occasione del ricordo possa diventare sia un momento di studio del passato sia una riflessione sul presente” ha concluso.