Colico. La locale sezione della Lega annulla il Festival Lago e Valli

Salta anche l’appuntamento con Matteo Salvini

“E’ stata anche una scelta di responsabilità”

COLICO – L’appuntamento, inserito come ogni anno nei numerosi eventi estivi del comune di Colico, era stato fissato in calendario per i 4 giorni estivi 30-31 luglio e 1-2 agosto al Palalegnone di Colico. Per quest’anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria covid-19 e le relative misure nazionali e regionali, è stato concordemente deciso di annullare l’appuntamento rinviandolo alla prossima stagione estiva 2021.

Ad annunciare l’annullamento del tradizionale Festival Lago e Valli è Angelo Silvio Davanzo, referente sezione Lega Nord “G. Canclini” Colico: “Molti concittadini di Colico e dintorni ci stanno chiedendo se anche quest’anno si terrà l’ormai tradizionale Festival Lago e Valli, da sempre organizzato dalla Lega Nord di Colico e giunto ormai alla 27° edizione con il consueto e sempre partecipatissimo appuntamento con la buona tavola locale, la musica e i beniamini della Politica Locale e Nazionale e in particolare al nostro Segretario Matteo Salvini – ha detto -. La nostra è stata anche una scelta di responsabilità in linea con gli altri appuntamenti estivi purtroppo annullati o rinviati facendo presente che su ogni scelta ponderata, nel rispetto delle norme, è sempre stata data la massima priorità alla sicurezza e la salute dei nostri concittadini, oltre che turisti e vacanzieri. Ringrazio l’amministrazione di Colico con il sindaco Monica Gilardi e il vice sindaco Davide Ielardi per il confronto aperto con la nostra sezione e la collaborazione in questa fase di emergenza”.