“Reddito di cittadinanza e quota 100: una rivoluzione per il mondo del lavoro”

COLICO – Mondo del lavoro, incentivi per le imprese e pensioni: questi gli argomenti che saranno discussi all’incontro denominato “Reddito di cittadinanza e quota 100: una rivoluzione per il mondo del lavoro” organizzato dal Movimento 5 Stelle a Colico.

Particolare attenzione sarà posta ai due recenti provvedimenti del Governo, che saranno al centro dell’incontro aperto al pubblico.

Si parlerà della situazione del mondo del lavoro e delle prospettive future per le nuove generazioni ma anche degli incentivi per le imprese e della pensione per chi ha lavorato per una vita.

Alla serata parteciperanno Daniele Pesco (senatore del Movimento 5 Stelle) e Raffaele Erba (consigliere regionale del Movimento 5 Stelle).

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 maggio alle 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Colico.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.