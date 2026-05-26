Colico resta a Lecco: “Volontà popolare chiara e inequivocabile”. Pro Sondrio: “La democrazia si rispetta”

Dopo il referendum in cui ha vinto il NO per il passaggio in Provincia di Sondrio con il 67% dei voti, parlano i due comitati

Dal comitato pro Lecco soddisfazione per “la difesa dell’identità colichese”, mentre il fronte del Sì parla di “toni strumentali” durante la campagna referendaria

COLICO – “La democrazia si rispetta, sempre, anche quando non va nella direzione auspicata“. Da una parte il comitato “Il Bitto sposerà l’Agone?” sceglie parole di rispetto istituzionale, pur senza nascondere amarezza e delusione per l’esito delle urne. Dall’altra il fronte opposto, “Colico Resta a Lecco”, rivendica con soddisfazione il risultato del referendum: “Colico ha scelto di restare in provincia di Lecco“.

Si chiude così una delle pagine più discusse e divisive degli ultimi anni per il paese dell’Alto Lago, chiamato a decidere se avviare il percorso per il passaggio dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Sondrio.

Il referendum consultivo, svolto nelle giornate del 24 e 25 maggio, ha consegnato un risultato netto: il 67% dei cittadini ha votato contro il trasferimento amministrativo verso Sondrio. Su 3.658 cittadini votanti su un totale di 7.105 elettori, sono stati infatti 2.459 i voti contrari al passaggio, mentre il fronte del Sì si è fermato a 1.182 preferenze. Una consultazione che rappresentava uno dei passaggi amministrativi e politici più importanti degli ultimi anni per Colico, con possibili ripercussioni territoriali, economiche e istituzionali di lungo periodo.

Nelle settimane precedenti al voto il dibattito pubblico si era acceso attorno alle posizioni dei due comitati. Da una parte il gruppo “Il Bitto sposerà l’agone?”, favorevole al trasferimento nella provincia di Sondrio. Dall’altra il comitato “Colico Resta a Lecco”, schierato invece per mantenere l’attuale appartenenza alla provincia lecchese.

Entrambi avevano organizzato serate informative pubbliche per spiegare ai cittadini vantaggi e criticità del possibile cambio di provincia. Durante gli incontri erano stati affrontati temi legati ai servizi, alla gestione amministrativa, ai collegamenti territoriali, ai rapporti istituzionali, alle prospettive economiche e all’identità storica del territorio.

Subito dopo il risultato delle urne è arrivata la riflessione del comitato favorevole al passaggio verso Sondrio. “La democrazia si rispetta, sempre, anche quando non va nella direzione auspicata. Oggi i colichesi si sono espressi e lo hanno fatto in maniera netta e inequivocabile“, hanno scritto i promotori del Sì.

Il gruppo ha quindi voluto ringraziare tutti i cittadini che hanno preso parte alla consultazione referendaria. “Dal canto nostro, vogliamo ringraziare tutti i cittadini, nessuno escluso, per aver partecipato a questo momento di democrazia, segno che nella nostra comunità c’è volontà di confronto e partecipazione”.

Il comitato ha però espresso anche amarezza per il clima che avrebbe caratterizzato parte della campagna referendaria. “Rimane l’amarezza per una campagna elettorale condotta molto spesso con toni strumentali da parte di chi si è opposto al passaggio a Sondrio. Fare polemica, ora, sarebbe poco utile, ma è un dovere, nei confronti di chi ha dato fiducia al Sì, ribadire che il confronto democratico avrebbe meritato altro”.

Infine, il gruppo ha rivendicato il lavoro svolto nei mesi precedenti al voto. “Abbiamo prestato il nostro tempo e le nostre risorse in modo del tutto disinteressato, per una causa che avrebbe dato tanti benefici alla nostra comunità. L’auspicio è che negli anni a venire nessuno possa avere rimpianti per la scelta fatta: con il voto di oggi, proprio perché la democrazia si rispetta, difficilmente questa possibilità si riproporrà”.

Di segno opposto il commento del fronte vincitore di “Colico Resta a Lecco”, che ha parlato apertamente di una vittoria della volontà popolare e dell’identità colichese.

“Il referendum ha consegnato un risultato chiaro, forte e inequivocabile: Colico ha scelto di restare in provincia di Lecco“, si legge nel comunicato ufficiale del comitato. Secondo il gruppo promotore del NO, i cittadini avrebbero scelto di difendere “la propria identità, le proprie radici, i legami storici, sociali ed economici costruiti negli anni con Lecco, con la Comunità Montana e con i Comuni vicini“.

Nel comunicato viene inoltre sottolineato come i colichesi abbiano deciso “guardando ai fatti e non alle promesse”, scegliendo di non interrompere “un percorso comune costruito con investimenti, collaborazioni e servizi fondamentali per la vita della comunità”.

Il comitato ha poi ricordato che già nei mesi precedenti alcuni segnali sembravano indicare la direzione del voto. “Le firme raccolte a favore della permanenza con Lecco erano state nettamente superiori a quelle per il passaggio a Sondrio”, evidenziando come quella fosse “un’indicazione precisa che, purtroppo, l’Amministrazione comunale non ha voluto ascoltare2.

Infine il gruppo ha auspicato la chiusura definitiva della vicenda referendaria. “Ora auspichiamo che venga finalmente rispettata la volontà espressa democraticamente dai cittadini e che questa vicenda venga definitivamente chiusa“.

Il comitato ha inoltre ringraziato i cittadini che hanno partecipato al voto e gli ospiti intervenuti durante la campagna referendaria, tra cui Fabio Dadati, Antonio Pasquini, Luciano Bettiga, Remo Valsecchi e Gianmario Fragomeli.

Con il risultato delle urne, Colico conferma dunque la propria appartenenza alla Provincia di Lecco, mettendo la parola fine a uno dei confronti politici più intensi e partecipati della recente storia amministrativa cittadina.